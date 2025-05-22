Gemini отримає Agent Mode: ШІ самостійно виконуватиме завдання замість вас — Finance.ua
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Gemini отримає Agent Mode: ШІ самостійно виконуватиме завдання замість вас

Технології&Авто
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Gemini отримає Agent Mode: ШІ самостійно виконуватиме завдання замість вас
Gemini отримає Agent Mode: ШІ самостійно виконуватиме завдання замість вас
На конференції Google I/O 2025 генеральний директор Google Сундар Пічаї анонсував низку оновлень для фірмового ШІ-сервісу Gemini, головним серед яких став запуск нового функціоналу Agent Mode. Цей режим дозволить користувачам делегувати завдання штучному інтелекту, який виконуватиме їх самостійно — ніби віртуальний помічник, але значно розумніший.
Уявіть, що у вас є асистент, якому ви кажете: «Знайди квартири в центрі міста до 1000», — і він сам перевіряє сайти, застосовує потрібні фільтри, аналізує оголошення і формує зручний список результатів. Ось це і є робота Agent Mode: ви ставите завдання, а ШІ сам вирішує, як його виконати. Вам не потрібно клікати, шукати, сортувати — Gemini зробить усе це за вас.
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Це кардинально відрізняється від звичного чат-режиму, в якому ви ставите запитання і отримуєте відповідь у діалозі. Agent Mode — це не просто відповіді, це автономні дії.
Agent Mode тісно інтегрується з іншим інструментом Google — Project Mariner. Це система, яка дозволяє Gemini не лише виконувати запити, а й керувати одразу кількома процесами одночасно.
Тепер Project Mariner підтримує до 10 паралельних завдань, що дозволяє працювати з більш складними сценаріями. Наприклад, ШІ може одночасно бронювати квитки, перевіряти погоду і надсилати листи.
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Ще одна важлива функція — Teach and Repeat. Користувач може один раз показати, як виконати певне завдання (наприклад, як заповнити форму або як формулювати лист), і ШІ запам’ятає цей процес. У майбутньому він зможе повторювати схожі завдання автоматично, без вашого втручання.
Agent Mode у Gemini спершу з’явиться в експериментальному режимі для підписників. А ширше розгортання Project Mariner заплановане на літо 2025 року.
Це один з найважливіших кроків у розвитку персонального ШІ. Якщо раніше Gemini або ChatGPT просто відповідали на запити, то тепер вони вчаться діяти самостійно: шукати, сортувати, взаємодіяти з іншими сайтами.
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Для власників смартфонів це означає, що дедалі більше повсякденних завдань — від планування подорожей до покупок — можна буде довірити ШІ без потреби вручну все перевіряти.
Agent Mode — це не просто апдейт додатка. Це спроба зробити штучний інтелект справжнім цифровим помічником, здатним діяти у реальному світі без постійного підказування з боку людини.
За матеріалами:
Телеканал 24
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