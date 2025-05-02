Google оновив функцію редагування зображень у Gemini — Finance.ua
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Google оновив функцію редагування зображень у Gemini

Технології&Авто
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Google оновив функцію редагування зображень у Gemini
Google оновив функцію редагування зображень у Gemini
Додаток чат-бота Google Gemini тепер дозволяє редагувати як зображення, створені штучним інтелектом, так і фотографії, завантажені з телефону чи комп’ютера.
Про це повідомила компанія на своєму сайті.
Функція редагування зображень у Gemini почне поступово впроваджуватися сьогодні. У найближчі тижні послуга стане доступною для користувачів у більшості країн і підтримуватиме понад 45 мов.
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Подібно до нещодавно оновленого інструменту редагування зображень у ChatGPT, новий вбудований редактор зображень Gemini теоретично може досягати кращих результатів, ніж окремі генератори зображень зі штучним інтелектом.
Gemini тепер пропонує «багатокроковий» процес редагування, який, за словами компанії, забезпечує «багатші та більш контекстні» відповіді на кожен запит із інтеграцією тексту та зображень. Користувачі можуть змінювати фон зображень, замінювати об’єкти, додавати нові елементи тощо безпосередньо в Gemini.
За матеріалами:
Forbes.ua
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