Google оновив функцію редагування зображень у Gemini — Finance.ua

Google оновив функцію редагування зображень у Gemini Сьогодні 22:15 — Технології&Авто

Google оновив функцію редагування зображень у Gemini

Додаток чат-бота Google Gemini тепер дозволяє редагувати як зображення, створені штучним інтелектом, так і фотографії, завантажені з телефону чи комп’ютера.

Про це повідомила компанія на своєму сайті.

Функція редагування зображень у Gemini почне поступово впроваджуватися сьогодні. У найближчі тижні послуга стане доступною для користувачів у більшості країн і підтримуватиме понад 45 мов.

Читайте також Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI

Подібно до нещодавно оновленого інструменту редагування зображень у ChatGPT, новий вбудований редактор зображень Gemini теоретично може досягати кращих результатів, ніж окремі генератори зображень зі штучним інтелектом.

Gemini тепер пропонує «багатокроковий» процес редагування, який, за словами компанії, забезпечує «багатші та більш контекстні» відповіді на кожен запит із інтеграцією тексту та зображень. Користувачі можуть змінювати фон зображень, замінювати об’єкти, додавати нові елементи тощо безпосередньо в Gemini.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.