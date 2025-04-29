Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI — Finance.ua

Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI 29.04.2025, 01:37 — Технології&Авто

Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI

Google готує серйозне оновлення свого корпоративного месенджера Google Chat, яке принесе нові функції для зручності користувачів. Незабаром у додатку з’явиться можливість планувати надсилання повідомлень, а також буде інтегровано штучний інтелект Gemini для покращення роботи з листуванням.

Компанія планує впровадити функцію планування повідомлень, яка дозволить обирати точний час і дату їхнього надсилання. Це нововведення стане в пригоді тим, хто працює з командами у різних часових поясах або хоче краще організувати свою комунікацію.

Окрім того, у Google Chat з’явиться інтеграція з Gemini AI — власною розробкою Google у сфері штучного інтелекту. Завдяки цьому користувачі отримають можливість:

швидше формулювати відповіді;

створювати короткі резюме переписок;

покращувати ефективність комунікації без додаткових зусиль.

Інтеграція штучного інтелекту Gemini

Gemini стане помічником у щоденній роботі, зокрема в обробці великих обсягів інформації та автоматизації рутинних завдань у чатах. Передбачається, що користувачі зможуть легко викликати штучний інтелект через панель інструментів без необхідності переходу до окремого додатку.

Поява Gemini у Google Chat відбувається на фоні активного впровадження AI-рішень у сервіси компанії, зокрема у Gmail, Google Docs та інші продукти Google Workspace.

Коли очікувати оновлення

За попередніми даними, нові функції вже тестуються у мобільному додатку Google Chat для Android. Очікується, що загальнодоступне розгортання відбудеться протягом найближчих місяців 2025 року.

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