Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI — Finance.ua
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Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI

Технології&Авто
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Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI
Google Chat отримає можливість планування повідомлень та підтримку Gemini AI
Google готує серйозне оновлення свого корпоративного месенджера Google Chat, яке принесе нові функції для зручності користувачів. Незабаром у додатку з’явиться можливість планувати надсилання повідомлень, а також буде інтегровано штучний інтелект Gemini для покращення роботи з листуванням.
Компанія планує впровадити функцію планування повідомлень, яка дозволить обирати точний час і дату їхнього надсилання. Це нововведення стане в пригоді тим, хто працює з командами у різних часових поясах або хоче краще організувати свою комунікацію.
Окрім того, у Google Chat з’явиться інтеграція з Gemini AI — власною розробкою Google у сфері штучного інтелекту. Завдяки цьому користувачі отримають можливість:
  • швидше формулювати відповіді;
  • створювати короткі резюме переписок;
  • покращувати ефективність комунікації без додаткових зусиль.

Інтеграція штучного інтелекту Gemini

Gemini стане помічником у щоденній роботі, зокрема в обробці великих обсягів інформації та автоматизації рутинних завдань у чатах. Передбачається, що користувачі зможуть легко викликати штучний інтелект через панель інструментів без необхідності переходу до окремого додатку.
Поява Gemini у Google Chat відбувається на фоні активного впровадження AI-рішень у сервіси компанії, зокрема у Gmail, Google Docs та інші продукти Google Workspace.

Коли очікувати оновлення

За попередніми даними, нові функції вже тестуються у мобільному додатку Google Chat для Android. Очікується, що загальнодоступне розгортання відбудеться протягом найближчих місяців 2025 року.
За матеріалами:
nnews.com
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