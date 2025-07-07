Франція оштрафувала Shein на €40 млн за маніпуляції зі знижками — більше половини «акцій» були обманом 07.07.2025, 01:15

Франція оштрафувала Shein на €40 млн за маніпуляції зі знижками — більше половини «акцій» були обманом

Французьке антимонопольне агентство оштрафувало китайського ритейлера Shein на €40 млн (приблизно $47,17 млн) за введення покупців в оману. Регулятор встановив , що компанія масово маніпулювала умовами знижок.

У центрі розслідування опинилась компанія Infinite Style E-Commerce Co Ltd (ISEL) — юридична особа, що відповідає за комерційну діяльність бренду Shein у Франції. Розслідування тривало майже рік — з жовтня 2022 по серпень 2023 року — і охопило тисячі товарів, що продавалися на французькому сайті Shein.

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Згідно з французьким законодавством, під час реклами знижки ритейлер має вказувати, що знижка діє від найнижчої ціни, яка діяла впродовж останніх 30 днів. Однак Shein регулярно ігнорувала цю вимогу, а в окремих випадках навіть завищувала ціну перед тим, як оголосити про «знижку».

Загальні результати перевірки:

у 57% знижок були неправдивими, тобто не пропонували нижчої ціни, ніж раніше;

19% товарів мали меншу знижку, ніж заявлялося в рекламі;

у 11% випадків «знижка» насправді означала підвищення ціни.

Антимонопольне агентство дійшло висновку, що компанія «систематично вводила споживачів в оману щодо реальності та вигідності знижок».

Shein погодилася із висновками французького регулятора та прийняла штраф у розмірі €40 млн. У коментарі для ЗМІ представники компанії заявили, що були проінформовані про порушення в березні 2023 року, і вже упродовж наступних двох місяців виправили всі виявлені проблеми.

ЄС теж висуває до Shein претензії

Штраф для Shein є частиною ширшої хвилі тиску з боку Європейського Союзу на великі онлайн-платформи. Ще у травні 2024 року Єврокомісія офіційно попередила Shein і Temu про порушення прав споживачів і продаж потенційно небезпечних товарів.

У жовтні ЄС розпочав офіційне розслідування проти Temu, зокрема, чи не викликає дизайн платформи залежності в користувачів і чи не продає сервіс заборонених товарів. У разі підтвердження порушень материнській компанії Temu — Pinduoduo — загрожує штраф до 6% від глобального обігу.

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На тлі стрімкого зростання e-commerce з Китаю Євросоюз готує масштабну реформу митних і споживчих правил, яка, зокрема, торкнеться і Shein. Згідно з проєктом, онлайн-платформи будуть зобов’язані надавати дані про товари ще до їхнього прибуття в ЄС, що дозволить митним службам ефективніше контролювати імпорт.

Крім того, ЄС має намір запровадити нові екологічні правила, які зобов’яжуть продавців фінансувати утилізацію небажаних товарів, зокрема одягу. Розглядається також можливість введення плати за обробку кожної окремої посилки.

Критика за екологію

Окрім проблем із прозорістю цін, Shein критикують за недостатні зусилля у сфері сталого розвитку. Згідно з щорічним звітом онлайн-ритейлера швидкої моди, оприлюдненим 13 червня, викиди вуглецю від транспортування товарів у 2024 році зросли на 13,7%. Також з’ясувалося, що у 2023 році компанія занизила дані про логістичні викиди на 18%.

Причиною є модель постачання Shein: компанія переважно використовує авіаперевезення, щоб оперативно доставляти дешевий одяг із Китаю у понад 150 країн, що значно шкодить клімату порівняно з морськими контейнерними перевезеннями.

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