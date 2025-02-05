Євросоюз посилить перевірку товарів з маркетплейсів Shein і Temu — Finance.ua

Євросоюз посилить перевірку товарів з маркетплейсів Shein і Temu Сьогодні 18:10 — Світ

Євросоюз посилить перевірку товарів з маркетплейсів Shein і Temu

Європейський Союз посилить перевірку товарів з азійських маркетплейсів, таких як Shein і Temu, під час митного контролю.

Про це повідомляє The Guardian.

Перевірка відбуватиметься у межах заходів Єврокомісії для боротьби з «небезпечною продукцією», яка заполонила ринок ЄС.

У Єврокомісії вважають, що мільярди недорогих товарів, які щорічно потрапляють до блоку, порушують закони ЄС і що через ці товари європейські компанії програють конкуренцію.

Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен заявила, що зростання електронної комерції призвело до «багатьох проблем» і що ЄС повинен мінімізувати ризики небезпечних товарів, які «загрожують здоров’ю та безпеці споживачів».

«Ми хочемо бачити конкурентноздатний сектор електронної комерції, який забезпечуватиме безпеку споживачів, пропонуватиме зручні товари та поважатиме навколишнє середовище».

Читайте також «Укрпошта» співпрацюватиме з Temu для прискорення доставки

Торік до ЄС було ввезено 4,6 млрд посилок з дешевими товарами — тобто, 12 млн у день — що утричі більше порівняно з 2022 роком.

У документі Єврокомісії вказано, що вони співпрацюватимуть з митними органами всіх країн-членів ЄС, щоб зосередитись на небезпечній продукції, яку продають в інтернеті. Зокрема мовиться про посилення нагляду за ринком та тестування.

За повідомлення Єврокомісії, зростання кількості дешевих товарів, придбаних онлайн, зазвичай у китайських маркетплейсах, збільшує тиск на митницю.

Читайте також Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року

Відтак Єврокомісія закликає посадовців ЄС скасувати звільнення від мит на імпорт товарів дешевше 150 євро та пропонує розглянути можливість запровадити збір за обробку для роздрібних торговців, аби покрити витрати на нагляд за дотриманням правил ЄС.

Єврокомісія також занепокоєна впливом на навколишнє середовище потоку дешевого імпорту — починаючи від забруднень, пов’язаних з виробництвом товару та транспортуванням, та закінчуючи «значними проблеми», які виникають у європейських органів під час перероблення відходів. Мовляв, останнім доводиться мати справу з неякісною, токсичною або важкоперероблюваною продукцією.

У ЄС заговорили про посилення перевірок після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 10% мито на товари з Китаю, тим самим заборонивши безмитну доставку до Штатів товарів, які дешевші 800 доларів.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.