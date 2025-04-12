Ford встановлюватиме фейковий перемикач передач в електромобілі: навіщо це потрібно — Finance.ua

Ford встановлюватиме фейковий перемикач передач в електромобілі: навіщо це потрібно Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

Ford встановлюватиме фейковий перемикач передач в електромобілі: навіщо це потрібно

Ford планує повернути перемикач передач в електромобілі. Так, електромобілям не потрібен перемикач передач, тому взаємодія з ним фактично ніяк не впливатиме на автівку (але тут Ford заморочилася й вигадала, як можна імітувати взаємодію).

Про це повідомляє New Atlas.

Імітація перемикання передач у електромобілях

Патентна заявка Ford під назвою «Shifter Assembly For Electric Vehicle» була опублікована 20 березня під номером 2025/0092947 у Патентному відомстві США. На ній зображений звичайний важіль КПП, встановлений в коробку.

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Патентна заявка демонструє важіль коробки передач, який повторює різні моделі ручної коробки передач, такі як послідовна гусениця вгору/вниз або шестиступінчаста H-схема.

У заявці на патент є «віртуальний шлях», який передбачає, що ці конфігурації можна динамічно змінювати за допомогою програмного забезпечення.

Також зазначено, що ця функція «керує потоком електричної енергії, що постачається акумуляторною батареєю, контролюючи швидкість двигунів і крутний момент, який створює кожен двигун».

Додаткові функції

Ford також має намір використовувати тактильний зворотний зв’язок, щоб відтворити фізичне відчуття перемикання передач, щоб ще більше покращити досвід.

Цей пристрій може забезпечувати програмований опір, відчуття перемикання передач і навіть дзижчання — усе це можна регулювати за допомогою інформаційно-розважальної системи автомобіля, подібно до того, як тачпад Apple MacBook імітує клацання.

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Ford заявляє, що цією системою потенційно можуть бути оснащені електромобілі з акумулятором (BEV), гібриди (PHEV), звичайні гібриди та навіть транспортні засоби на паливних елементах.

Це означає, що незалежно від типу силової установки, технологія має бути досить універсальною, щоб пристосуватися до тих рідкісних водіїв, які все ще віддають перевагу ручному перемиканню передач.

Тренд серед автопроизводників

Імітація ручної коробки передач для електромобілів не зовсім нова ідея.

У 2022 році Toyota розробила подібну концепцію, створивши імітовану механічну трансмісію з педаллю зчеплення, яка імітувала традиційне перемикання передач шляхом зміни крутного моменту.

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Hyundai також зробила щось подібне з Ioniq 5 N, який має імітацію пелюсткових перемикачів, які створюють відчуття, схоже на перемикання передач в автомобілі з ДВЗ.

Такі технології роблять керування електромобілем цікавішим, адже більшість з них розганяються практично миттєво, залежно від того як сильно ви натиснете на педаль газу.

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