Finnair змінила правила надання 95% знижки на квитки для українців — Finance.ua

Finnair змінила правила надання 95% знижки на квитки для українців Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

Finnair змінила правила надання 95% знижки на квитки для українців

Фінська авіакомпанія Finnair тепер по-новому надає 95% знижку на авіаквитки для українців, які залишають Україну та прямують до Фінляндії.

Про це пише Avianews.

Тепер знижка діє лише на один маршрут Варшава-Гельсінкі та охоплює лише рейс із номером AY1142. Здійснити переліт необхідно до 31 березня 2024 року.

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Раніше громадяни України могли купити авіаквитки Finnair в один бік за зниженою ціною на маршрутах з Кракова, Варшави, Будапешта та Праги до Гельсінкі.

Згідно з правилами, знижка 95% поширюється на тариф в один бік для польоту до Фінляндії. Аеропортові та державні збори пасажирам необхідно сплатити у повному обсязі.

Для бронювання авіаквитків за зниженою ціною на сайті Finnair у поле промокод необхідно ввести UKRAINE95. Ціна зі знижкою відобразиться на сторінці вибору рейсів.

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Знижка 95% діє лише для громадян України. В аеропорту пасажирам необхідно буде показати документ, який підтверджує їхнє громадянство. Це може бути внутрішній або міжнародний паспорт для дорослого та свідоцтво про народження для дитини.

Нагадаємо, авіакомпанія Finnair зважить своїх пасажирів для дослідження. Сканування обличчя та тіла авіапасажира стали вже звичними під час посадки в літак. Тепер уже дійшло до зважування.

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