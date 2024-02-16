Finnair змінила правила надання 95% знижки на квитки для українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Finnair змінила правила надання 95% знижки на квитки для українців

Особисті фінанси
64
Finnair змінила правила надання 95% знижки на квитки для українців
Finnair змінила правила надання 95% знижки на квитки для українців
Фінська авіакомпанія Finnair тепер по-новому надає 95% знижку на авіаквитки для українців, які залишають Україну та прямують до Фінляндії.
Про це пише Avianews.
Тепер знижка діє лише на один маршрут Варшава-Гельсінкі та охоплює лише рейс із номером AY1142. Здійснити переліт необхідно до 31 березня 2024 року.
Читайте також
Раніше громадяни України могли купити авіаквитки Finnair в один бік за зниженою ціною на маршрутах з Кракова, Варшави, Будапешта та Праги до Гельсінкі.
Згідно з правилами, знижка 95% поширюється на тариф в один бік для польоту до Фінляндії. Аеропортові та державні збори пасажирам необхідно сплатити у повному обсязі.
Для бронювання авіаквитків за зниженою ціною на сайті Finnair у поле промокод необхідно ввести UKRAINE95. Ціна зі знижкою відобразиться на сторінці вибору рейсів.
Читайте також
Знижка 95% діє лише для громадян України. В аеропорту пасажирам необхідно буде показати документ, який підтверджує їхнє громадянство. Це може бути внутрішній або міжнародний паспорт для дорослого та свідоцтво про народження для дитини.
Нагадаємо, авіакомпанія Finnair зважить своїх пасажирів для дослідження. Сканування обличчя та тіла авіапасажира стали вже звичними під час посадки в літак. Тепер уже дійшло до зважування.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Avianews.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.