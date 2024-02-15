Авіакомпанія Finnair зважить своїх пасажирів для дослідження — Finance.ua

Авіакомпанія Finnair зважить своїх пасажирів для дослідження Сьогодні 05:09 — Фондовий ринок

Авіакомпанія Finnair зважить своїх пасажирів для дослідження

Сканування обличчя та тіла авіапасажира стали вже звичними під час посадки в літак. Тепер уже дійшло до зважування. Невже будуть введені обмеження щодо ваги тіла?

Для чого фінська авіакомпанія Finnair ставитиме пасажирів на ваги — розповідає Bild

Влітку 2023 року Air New Zealand уважно вивчила вагу своїх пасажирів, тепер Finnair вирішила наслідувати її приклад.

Вагових обмежень під час посадки в літак не буде. Зібрані дані потрібні для дослідження злітної маси та паливного балансу повітряних суден.

Окрім біологічних даних пасажирів, реальний польотний баланс літака авіакомпанія розраховуватиме на підставі даних про вагу палива, зареєстрованого багажу, вантажу, їжі, води.

У Finnair не хочуть спиратися на середні дані авіаційної влади, оскільки вони можуть бути менш точними.

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