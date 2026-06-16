Фінансове майбутнє тих, кому зараз 30+ (поради експерта) Сьогодні 21:06 — Особисті фінанси

Фінансове майбутнє тих, кому зараз 30+ (поради експерта)

Більшість людей не знають точного стану свого страхового стажу та прогнозу майбутньої пенсії до моменту наближення пенсійного віку. Проте держава вже створила зручний інструмент, де все прораховано до копійки на основі ваших офіційних доходів.

Як підготуватися до фінансового майбутнього та не покладатися виключно на державну систему, ділиться експертка з особистих фінансів Тамара Чорна , пише work.ua.

На порталі Пенсійного фонду доступний пенсійний калькулятор. Програма автоматично підтягує ваші поточні офіційні доходи, оцінює стаж і моделює ситуацію: яку суму виплати ви отримаєте і коли зможете вийти на пенсію. Оскільки вимоги до стажу в Україні щороку стають жорсткішими, калькулятор одразу покаже, чи збігаються очікування та реальність.

Як пише експертка, якщо пенсія видалася вам замалою для підтримки звичного рівня комфорту, це не привід панікувати. Але це чіткий сигнал, що треба брати це питання у свої руки й будувати власний фінансовий план. Альтернативою є власний пенсійний фонд.

Солідарна система, яка зараз діє в Україні

Нашій пенсійній системі в тому вигляді, до якого всі звикли, понад 70 років. Її архітектуру заклали у 1956 році, коли ухвалили закон про загальні державні пенсії для містян, а у 1964-му — для сільського населення.

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Тоді ця модель працювала за простою логікою: податки із зарплат працюючих людей спрямовувалися на виплати пенсіонерам, а після виходу на пенсію їх самих мало утримувати наступне покоління.

Це означає, що держава не накопичує кошти на індивідуальних рахунках громадян у межах цього рівня. Розподіл внесків відбувається між поточними виплатами пенсіонерам. Ключову роль у стабільності такої системи відіграють демографія, рівень зайнятості та тривалість життя.

Обов’язковий накопичувальний рівень (поки не запроваджений)

Це модель, за якої частина податків працівника автоматично спрямовується на його особистий рахунок. Про цей рівень в Україні говорять давно, однак він досі не працює в повному обсязі та існує тільки на папері.

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Зараз від офіційних осіб ми все частіше чуємо про запровадження обов’язкової накопичувальної системи. Держава вже не натякає, а говорить прямо: солідарна пенсія в майбутньому — це буде лише мінімум. І не факт, що він покриє всі фінансові потреби людини.

Третій рівень — добровільне пенсійне забезпечення

Це рівень, який повністю залежить від рішень самої людини. Він включає різні інструменти довгострокових накопичень: цільові банківські програми, недержавні пенсійні фонди або спеціалізовані страхові компанії.

Саме цей рівень є єдиним, який уже сьогодні дозволяє формувати додатковий капітал незалежно від державної системи.

Регулярність і дисципліна

Тож нагадаю головне правило будь-якого самостійного накопичення — регулярність і дисципліна. Навіть 5−10% від кожного доходу, які ви автоматично відкладаєте щомісяця через добровільні фонди, за роки активної роботи створюють капітал, що дозволить вам у майбутньому не заглядати в кишеню державі чи дітям.

На жаль, універсального рецепта, який підійде абсолютно всім, не існує. Хтось працює на мінімалці, але має додатковий дохід, хтось веде ФОП і самостійно керує кожною гривнею, а хтось має велику родину, де він є єдиним годувальником, і йому критично важливо застрахувати здоров’я вже сьогодні.

Раніше Finance.ua писав, що Пенсійний фонд України попереджає, що окремі категорії пенсіонерів можуть тимчасово втратити доплати та надбавки, якщо їхні дані в реєстрах не відповідають актуальним вимогам. Йдеться насамперед про людей, у яких виявлено невідповідності у документах, зміну місця проживання або відсутність підтвердження статусу, що дає право на додаткові виплати.

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