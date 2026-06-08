Доплати до пенсії за «зайві» роки стажу: коли потрібно подавати заяву Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Доплати до пенсії за «зайві» роки стажу: коли потрібно подавати заяву

Якщо ви працювали довше, ніж вимагає закон (понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків. — Ред.), за кожен «понаднормовий» рік вам нараховується доплата у розмірі 1% від мінімальної пенсії за віком.

Обмеження

Сума доплати за один «зайвий» рік не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. 2026 року цей ліміт становить 25,95 грн за один рік.

Наприклад

Якщо ваша основна пенсія — 5 тис. грн, то 1% — це 50 грн. Але оскільки це більше за ліміт (25,95 грн), вам нарахують саме 25,95 грн. Якщо пенсія становить 2 400 грн, то 1% — це 24 грн.

Оскільки це менше за ліміт, ви отримаєте саме 24 грн за кожний додатковий рік.

Думка експертів

Експерти пояснюють: така ситуація є результатом хронічного дефіциту бюджету та заплутаного законодавства.

Андрій Забловський зазначає, що держава наразі перебуває у режимі «гасіння пожеж», а не системного розвитку. За його словами, обмежений ресурс змушує уряд діяти обережно.

За словами адвоката Романа Ухова, нинішня ситуація з доплатами — це результат постійного протистояння між буквою Конституції та порожнім бюджетом. Держава, намагаючись обмежити соціальне навантаження, часто приймає підзаконні акти, що «коригують» розміри виплат не на користь громадян.

«У нас діє принцип: якщо людині хоч раз були надані певні пільги чи виплати, їх неможливо просто так взяти і прибрати без адекватної компенсації. Однак держава постійно намагається це зробити, оскільки Пенсійний фонд має величезну заборгованість за судовими рішеннями та хронічний дефіцит фінансування», — пояснює адвокат Роман Ухов.

Ухов зазначає, що обмеження в 1% та інші механізми стримування виплат часто оскаржуються. Верховний та Конституційний суди послідовно вказують на неправомірність таких обмежень, але процедуру захисту прав, за його словами, наче навмисно зроблено надскладною.

Судитись в Україні за пенсію можна все життя. Систему спеціально зробили настільки заплутаною, щоб якомога менше осіб користувалися цим способом захисту. Відразу звернутися до суду неможливо — спочатку ви маєте пройти шлях паперової тяганини з ПФУ, отримати офіційну відмову, і лише тоді йти до адміністративного суду.

Коли потрібно подавати заяву

У більшості випадків надбавка за «зайві» роки стажу призначається автоматично під час виходу на пенсію.

Однак існують приклади, коли потрібно подавати заяву на перерахунок. Наприклад:

Ви знайшли документи про стаж, які не були враховані раніше. Це можуть бути архівні довідки, документи для уточнення даних з підприємств;

Звільнилися з роботи. Для пенсіонерів, які працюють, доплату за стаж «заморожують» на рівні прожиткового мінімуму, який діяв на момент їхнього виходу на пенсію. Тож після звільнення, ПФУ робить перерахунок з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Подати заяву можна онлайн через Портал електронних послуг ПФУ . А також особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нагадаємо, Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.

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