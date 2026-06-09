Кому найближчим часом можуть переглянути надбавки до пенсії Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Кому найближчим часом можуть переглянути надбавки до пенсії

Пенсійний фонд України попереджає, що окремі категорії пенсіонерів можуть тимчасово втратити доплати та надбавки, якщо їхні дані в реєстрах не відповідають актуальним вимогам.

Йдеться насамперед про людей, у яких виявлено невідповідності у документах, зміну місця проживання або відсутність підтвердження статусу, що дає право на додаткові виплати.

Хто ризикує

За інформацією ПФУ, ризик втрати доплат стосується пенсіонерів, які не оновлювали свої дані після зміни паспорта, не підтвердили інвалідність у встановлені строки, отримують виплати через довірену особу або тривалий час перебувають за кордоном без офіційного повідомлення.

У таких випадках система автоматично позначає запис як «потребує уточнення», що може призвести до призупинення надбавок.

У фонді наголошують, що йдеться не про скасування виплат, а про тимчасове припинення до моменту подання актуальних документів. Після оновлення інформації всі належні суми будуть відновлені та донараховані.

ПФУ рекомендує пенсіонерам перевірити свої дані через портал електронних послуг або звернутися до сервісного центру, щоб уникнути затримок. Особливу увагу радять звернути тим, хто отримує доплати за віком, інвалідністю, статусом учасника бойових дій чи проживанням на певних територіях.

Питання «як вижити на пенсію» залишається одним із найбільш чутливих. Попри березневу індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних.

Разом з тим в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити фінансовий тягар. Держава автоматично нараховує лише частину з них, за іншими ж потрібно звертатися самостійно.

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