Пенсія у 2026 році! Як зарплата «в конверті» може посунути ваш вихід на відпочинок?

Яка у вас буде пенсія. Це питання сьогодні хвилює мільйони людей. Особливо тих, хто має великий трудовий стаж, але досі не розуміє — на які виплати реально можна розраховувати після виходу на пенсію.

Бо одна справа — просто чути про «стаж», «коефіцієнти» і «страхові внески». І зовсім інша — спробувати самостійно розібратися у цій складній пенсійній математиці, де формул більше, ніж відповідей.

Сьогодні говоримо про одну з найпоширеніших ситуацій в Україні — коли людина має 30 років стажу. Коли з таким стажем можна вийти на пенсію у 2026 році? Якою буде сума виплат? Та чому двоє людей із однаковим стажем можуть отримувати абсолютно різні пенсії?

Думка експертки

В Україні існують два різні поняття — трудовий та страховий стаж. Це пояснила адвокатка та юристка практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірини Цибко в коментарі УНІАН.

За її словами до 2004 року до трудового стажу зараховували не лише офіційну роботу, а й навчання у вишах та училищах. А от страховим стажем вважаються лише ті роки, за які сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто головне правило сучасної пенсійної системи звучить приблизно так: працювати — недостатньо. Важливо, щоб за вас ще й сплачували внески. Якщо людина офіційно працевлаштована — це робить роботодавець. Якщо це ФОП — тоді підприємець платить самостійно. Навіть декретна відпустка може входити до страхового стажу, оскільки внески сплачуються із відповідних виплат.

У 2026 році людина з 30 роками страхового стажу зможе вийти на пенсію у 63 роки. Для виходу на пенсію у 60 років вже потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. І цей показник надалі збільшуватиметься. Тобто навіть кілька «втрачених» років офіційної роботи можуть буквально відсунути пенсію на кілька років життя. І тут багато українців раптом згадують усі ті зарплати «в конвертах», неофіційні підробітки та фрази роботодавців у стилі: «Та навіщо тобі той офіційний договір?» Бо поки людина молода — це здається дрібницею. Але ближче до пенсії кожен рік стажу раптом починає коштувати дуже дорого.

Водночас деякі категорії українців можуть вийти на пенсію достроково або отримати виплати за вислугу років. Наприклад, така можливість є у медичних працівників, які мають спеціальний страховий або трудовий стаж 30 років і більше, досягли 55-річного віку та продовжують працювати.

Поширена помилка

Якщо стаж великий — значить автоматично будуть великі надбавки. Але на практиці система працює трохи інакше. За словами Ірини Цибко в коментарі для УНІАН, більшість пільг люди отримують не за сам стаж, а за належність до певної соціальної категорії. Наприклад, учасники бойових дій, ветерани війни, люди з інвалідністю. Саме для них передбачені окремі доплати та пільги.

Втім, невеликі надбавки за понаднормовий стаж все ж існують. Для жінок таким вважається стаж понад 30 років. Для чоловіків — понад 35 років. За кожен додатковий рік нараховується 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі це приблизно 25 гривень 95 копійок. Тобто якщо жінка має 35 років стажу — їй доплатять приблизно 130 гривень за 5 років понад норму. Сума, м’яко кажучи, не така, щоб одразу бігти святкувати в ресторан.

Серед них: коефіцієнт стажу, середня зарплата по країні, та індивідуальний коефіцієнт зарплати конкретної людини.

У 2026 році за кожен рік стажу людині додають 1% пенсійного коефіцієнта. Тобто при 30 роках стажу коефіцієнт становитиме 30%. Також враховується індивідуальний коефіцієнт зарплати. Для цього Пенсійний фонд аналізує зарплату людини починаючи з липня 2000 року та порівнює її із середньою зарплатою по Україні за цей період.

Якщо людина все життя отримувала середню зарплату — її коефіцієнт буде приблизно 1. Якщо зарплата була вдвічі вищою за середню — коефіцієнт може становити близько 2. А якщо людина працювала за мінімальну зарплату — цей показник може бути лише 0,39. І саме тут ховається головний секрет українських пенсій. Бо іноді двоє людей мають однаковий стаж… але абсолютно різні виплати.

Для тих, хто виходить на пенсію у 2026 році, береться середня зарплата по Україні за останні 3 роки — приблизно понад 17 тисяч гривень. Далі ця цифра множиться на коефіцієнт стажу та коефіцієнт зарплати.

Наприклад, якщо людина має 30 років стажу та отримувала середню зарплату — формула виглядатиме так: 30% помножити на 1 і помножити на 17 482. У результаті пенсія становитиме приблизно 5 245 гривень.

