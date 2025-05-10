Філіппіни запускають нову візу для цифрових кочівників: умови отримання — Finance.ua

Філіппіни запускають нову візу для цифрових кочівників: умови отримання Сьогодні 13:17 — Світ

Філіппіни запускають нову візу для цифрових кочівників: умови отримання

Філіппіни анонсували запуск нової візи для цифрових кочівників — іноземців, які працюють віддалено. Указ про це підписав президент країни 24 квітня 2025 року, а пілотний запуск програми планується на період з кінця травня по липень 2025 року. Ця віза дозволить перебувати на Філіппінах до одного року з можливістю продовження.

Про це пише visitworld.today.

Чому Філліпіни запустили візу для цифрових кочівників

Основною метою запуска візи для віддалених працівників на Філіппінах є залучення віддалених працівників в міжсезоння, що має сприяти зростанню туристичних витрат.

Міністр туризму Крістіна Фраско назвала цю ініціативу «прогресивною політикою», яка підкреслює орієнтир країни на цифровізацію та відкритість до нового типу мандрівників.

Вимоги до заявників

Якщо ви хочете поєднати віддалену роботу з життям на Філіппінах, вам потрібно відповідати наступним вимогам, щоб отримати цю візу:

Вік : кандидат повинен бути старше 18 років.

: кандидат повинен бути старше 18 років. Дистанційна робота: потрібно підтвердити, що ви працюєте віддалено або займаєтесь фрілансом з джерелом доходу за межами Філіппін.

потрібно підтвердити, що ви працюєте віддалено або займаєтесь фрілансом з джерелом доходу за межами Філіппін. Дохід : необхідно надати підтвердження наявності стабільного і достатнього доходу, щоб забезпечити себе протягом перебування на Філіппінах.

: необхідно надати підтвердження наявності стабільного і достатнього доходу, щоб забезпечити себе протягом перебування на Філіппінах. Несудимість: кандидат не повинен мати кримінального минулого.

кандидат не повинен мати кримінального минулого. Медичне страхування: дійсне медичне страхування, яке покриває весь період вашого перебування на Філіппінах.

дійсне медичне страхування, яке покриває весь період вашого перебування на Філіппінах. Громадянство: ви повинні мати паспорт країни, яка має угоду з Філіппінами та надає філіпінським громадянам можливість користуватися схожими візами для цифрових кочівників.

ви повинні мати паспорт країни, яка має угоду з Філіппінами та надає філіпінським громадянам можливість користуватися схожими візами для цифрових кочівників. Безпека : ви не маєте загрожувати громадській безпеці.

: ви не маєте загрожувати громадській безпеці. Місцева зайнятість: важливо, щоб кандидат не шукав роботу на Філіппінах та не створював конкуренції для місцевих працівників.

Ці вимоги спрямовані на забезпечення того, щоб цифрові кочівники робили економічний внесок, не знижуючи шансів на зайнятість для місцевих громадян.

Серед популярних напрямків для цифрових кочівників на Філіппінах — Боракай, Себу, Палаван, Сіаргао та Ла-Уньйон.

Віза видається на один рік з можливістю продовження та дозволяє багаторазовий в’їзд.

Чому Філіппіни — ідеальний вибір для цифрових кочівників

Доступна вартість життя. Філіппіни мають порівняно низьку вартість життя серед інших азійських країн, що робить їх привабливими напрямком для віддалених працівників.

Природна краса. Пейзажі країни варіюються від білосніжних пляжів Палавану до знаменитих рисових терас Банауе — місць, які приваблюють туристів з усього світу.

Англійська мова. Англійська є широко розповсюдженою на Філліпінах, що значно полегшує комунікацію з місцевими жителями.

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Гостинність. Філіппінці відомі своєю привітністю та дружелюбністю, що робить перебування в країні комфортним і приємним.

Стратегічне розташування. Філіппіни є відмінною базою для подорожей по Південно-Східній Азії, що дозволяє легко відправлятися у вихідні чи на святкові дні для дослідження нових країн.

Зручне розташування, доступна вартість життя та привабливі природні ландшафти роблять Філіппіни ідеальним місцем для цифрових кочівників, що прагнуть поєднати роботу та подорожі.

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