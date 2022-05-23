ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкротів ще 299,4 млн грн — Finance.ua
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ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкротів ще 299,4 млн грн

Вчора 16:13Кредит&Депозит
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Станом на 1 травня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховувалося 69 діючих банків. На початок травня 2022 року тривала ліквідація 49 неплатоспроможних банків, ліквідацію 51 банку Фондом уже завершено.
Кошти Фонду. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 травня 2022 року, склала19 256,6 млн грн. Від регулярного збору до Фонду у січні-квітні 2022 року надійшло 2 327,4 млн грн.

Скільки вже виплатили вкладникам збанкрутілих банків

У квітні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 299,4 млн грн. Загалом у січні-квітні поточного року вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали гарантоване відшкодування на суму 593,3 млн грн.

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Станом на 1 травня 2022 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 91 573,0 млн грн.

Ключові рішення Фонду стосовно банків, що ліквідуються

  • З 22 квітня 2022 року Фонд безпосередньо здійснює ліквідації АТ «Родовід Банк».
  • 26 квітня 2022 року рішенням виконавчої дирекції Фонду затверджено ліквідаційний баланс АТ «Банк Велес». У зв’язку з цим припинено виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку та завершено його ліквідаційну процедуру.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні депозит є другим найпопулярнішим засобом інвестування після долара «під матрацом». Цей інструмент є досить простим, зрозумілим і доступним, тому чимало українців обирають саме його. Що відбувається зараз із депозитами — розповідали за посиланням;
  • банкіри та фінансисти прогнозують зростання ставок за роздрібними депозитами, але станеться це не раніше другої половини літа;
  • з початком війни в Україні актуальним, як ніколи, стало питання щодо повернення вкладів із збанкрутілих банків. Фахівці розповіли, чи гарантують зараз повернення коштів фізособам та у яких розмірах.
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За матеріалами: Finance.ua
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