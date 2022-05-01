Як повернути депозит зі збанкрутілого банку протягом воєнного стану — Finance.ua

Як повернути депозит зі збанкрутілого банку протягом воєнного стану

З початком війни в Україні актуальним, як ніколи, стало питання щодо повернення вкладів із збанкрутілих банків. Фахівці розповіли, чи гарантують зараз повернення коштів фізособам і хто саме гарантує відповідне повернення та у яких розмірах.

Що каже законодавство?

Дійсно, фізичні особи мають гарантоване державою право на повернення коштів з власних рахунків, зокрема, протягом дії воєнного стану. Будь-яке повернення коштів з рахунків, зокрема, депозитних, регулюється Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» . Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами тощо.

Отже, гарантує повернення вкладів фізособам Фонд гарантування.

Які вклади гарантує ФГВФО?

Фонд гарантує вклади фізосіб, у т.ч. підприємців, у банках України, що є учасниками Фонду.

Учасниками Фонду є всі банки. З 13.04.2022 р., дня набрання чинності змін до Закону № 4452, Ощадбанк приєднався до системи гарантування вкладів фізичних осіб та став учасником Фонду.

Щодо кредитних спілок, то вони не є учасниками Фонду.

Про систему гарантування вкладів

Перед укладанням договору кожен вкладник будь-якого банку повинен бути ознайомлений із Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Ця Довідка є додатком до Інструкції № 825

Також банк зобов’язаний ознайомлювати вкладника з Довідкою після укладення договору не рідше ніж один раз на рік у спосіб, який визначають сторони у договорі. Довідка містить загальну інформацію про систему гарантування, максимальний розмір відшкодування, строки початку виплат, обмеження гарантій.

Крім того, у кожному відділенні банку розміщується:

копія Свідоцтва учасника Фонду;

реквізити Фонду (місцезнаходження, контактні номери телефону, адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет);

зразок Довідки та актуальна інформація про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами.

Банк збанкрутів: де знайти достовірну інформацію?

Всю достовірну інформацію щодо банків в управлінні можна знайти на сайті Фонду, зокрема, щодо:

Станом на 01.04.2022 р. в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 68 діючих банків. Щодо неплатоспроможних банків також є інформація на початок квітня 2022 року: на цей час тривала ліквідація 49 неплатоспроможних банків, а ліквідацію 51 банку Фондом було завершено.

За цією статистикою можна побачити, наскільки актуально зараз питання щодо отримання коштів фізосіб з рахунків неплатоспроможних банків та тих, що ліквідуються.

Куди звертатися за поверненням та які документи пред’явити?

до Фонду заяви чи будь-які інші документи для отримання відшкодування за вкладом, не потрібно, крім випадків, наведених нижче. Фонд здійснює виплату коштів вкладникам відповідно до загального реєстру (переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування) через банки-агенти. Перелік банків-агентів розміщений на сайті Фонду у розділі «Банки-агенти Фонду» . Надсилатизаяви чи будь-які інші документи для отримання відшкодування за вкладом, не потрібно, крім випадків, наведених нижче.

Для отримання коштів особисто вкладником необхідно звернутися до банку-агента і пред’явити:

1) паспорт;

2) ідентифікаційний код.

Якщо відшкодування здійснюється уповноваженому представнику вкладника, до документів додається довіреність, засвідчена в установленому законодавством порядку (нотаріально засвідчена копію довіреності) на отримання коштів.

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Письмово звернутися до Фонду можна при виникненні спірних питань щодо отримання відшкодування вкладу.

До того ж, виплата гарантованої суми відшкодування спадкоємцям вкладників здійснюється за результатами розгляду індивідуальних звернень.

Для цього спадкоємець повинен надіслати до Фонду:

підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання (примірна форма заяви — тут);

копію ідентифікаційного номера* (щодо його відсутності див. інформацію вище);

засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про П. І. Б., серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини (свідоцтва про право на спадщину).

У разі звернення представника спадкоємця додатково надається нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус представника особи.

Розрахунок суми відшкодування, що сплачується спадкоємцям вкладника, здійснюється на основі, пропорційній успадкованим ними частинам вкладу(ів), в межах суми відшкодування, що належала цьому вкладнику.

Часто банк-агент виявляє невідповідність реквізитів документів вкладника (наприклад, у зв’язку зі зміною/ втратою паспорта, зміною прізвища або імені, допущенням помилки під час відкриття банківського рахунку або банківського вкладу) або для актуалізації даних вкладника банку, з дня початку процедури ліквідації якого минуло п’ять років. При їх виявленні таких помилок вкладнику необхідно письмово звернутись до Фонду та надати такі документи:

підписану заяву про зміну реквізитів документів для отримання гарантованої суми відшкодування із зазначенням фактичного місця проживання, дати подання (примірна форма заяви про зміну реквізитів документів для отримання гарантованої суми — тут);

копію ідентифікаційного номера* (щодо його відсутності див. інформацію вище);

інформацію вище); засвідчену особистим підписом копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, з інформацією про П. І. Б., серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі.

Крім цього, до вищезазначених документів необхідно додати:

— у разі заміни паспорта оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки про заміну паспорту та, у разі зміни П. І. Б. копію документа про цю зміну (наприклад, свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, свідоцтво про зміну імені тощо);

— у разі допущення помилки під час відкриття банківського рахунку або банківського вкладу — копію договору банківського рахунку або банківського вкладу.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються Фондом у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

Важливо! Можна повернути як депозит або кошти на рахунку у гривні, так і в іноземній валюті (у перерахунку на гривні за офіційним курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку). Про особливості такого повернення — у Можна повернути як депозит або кошти на рахунку у гривні, так і в іноземній валюті (у перерахунку на гривні за офіційним курсом НБУ на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку). Про особливості такого повернення — у відео

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