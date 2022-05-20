Коли зростуть ставки за роздрібними депозитами — Finance.ua

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Коли зростуть ставки за роздрібними депозитами

Вчора 09:01Кредит&Депозит
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Банкіри та фінансисти прогнозують зростання ставок за роздрібними депозитами, але трапиться це не раніше другої половини літа.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Як зберегти та примножити заощадження в умовах воєнного стану», проведеного «Фінансовим клубом».
«Інфляція позначиться на ставках депозитів. Є певний лаг часу, коли інфляція починає проникати дедалі глибше в економіку. Роздрібні ставки за вкладами, напевно, мають тренд до підняття в найближчі 3-4 місяці. Можливо, навіть і раніше. Ми відстежуємо ринок щотижня, дивимося, які зміни відбуваються», — повідомив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.
Він очікує тренд підвищення ставок у зв’язку із макроекономічними факторами, зокрема інфляцією, але є й інші фактори, які можуть розвернути депозитні ставки вгору.
«Якщо відновлення темпів кредитування та економіки буде швидким, банки повернуться до більш активного залучення депозитів», — впевнений Артур Муравицький.
Керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов вважає прогноз інфляції у 25% реалістичним.
«Найвірогідніше, враховуючи темпи інфляції, банки будуть вимушені підвищувати ставки для збереження ресурсної бази, навіть в умовах обмеженого кредитування», — попередив він.
«Є питання інфляції, і поступово буде тренд на підвищення ставок, коли ми будемо переключати нашу свідомість з воєнної на буденну», — каже заступник голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.
Але це трапиться не найближчими місяцями.
«Ми не очікуємо зростання ставок у червні-липні. Можливо, ми до цього повернемося, імовірніше, не раніше другої половини літа. Але до кінця року ми прогнозуємо зростання дохідності депозитів не менш ніж на 1-1,5%», — прогнозує Микита Малясов.

Довідка Finance.ua:

  • середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні досягла історично найнижчого рівня — 6,9%;
  • щодо валютних депозитів, то вони також пішли на зниження. Індекс ставок за депозитами у доларі становив на початку року понад 1%, а зараз вже 0,8%. Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — розповів аналітик за посиланням;
  • за даними фахівців, основна причина низьких ставок за депозитами зараз — скорочення обсягів нового кредитування. Замороження кредитування одразу після початку війни позбавило банки потреби в нових депозитах за будь-яку ціну.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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