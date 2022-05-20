Коли зростуть ставки за роздрібними депозитами — Finance.ua

Коли зростуть ставки за роздрібними депозитами

Банкіри та фінансисти прогнозують зростання ставок за роздрібними депозитами, але трапиться це не раніше другої половини літа.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Як зберегти та примножити заощадження в умовах воєнного стану», проведеного «Фінансовим клубом».

«Інфляція позначиться на ставках депозитів. Є певний лаг часу, коли інфляція починає проникати дедалі глибше в економіку. Роздрібні ставки за вкладами, напевно, мають тренд до підняття в найближчі 3-4 місяці. Можливо, навіть і раніше. Ми відстежуємо ринок щотижня, дивимося, які зміни відбуваються», — повідомив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.

Він очікує тренд підвищення ставок у зв’язку із макроекономічними факторами, зокрема інфляцією, але є й інші фактори, які можуть розвернути депозитні ставки вгору.

«Якщо відновлення темпів кредитування та економіки буде швидким, банки повернуться до більш активного залучення депозитів», — впевнений Артур Муравицький.

Керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов вважає прогноз інфляції у 25% реалістичним.

«Найвірогідніше, враховуючи темпи інфляції, банки будуть вимушені підвищувати ставки для збереження ресурсної бази, навіть в умовах обмеженого кредитування», — попередив він.

«Є питання інфляції, і поступово буде тренд на підвищення ставок, коли ми будемо переключати нашу свідомість з воєнної на буденну», — каже заступник голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Але це трапиться не найближчими місяцями.

«Ми не очікуємо зростання ставок у червні-липні. Можливо, ми до цього повернемося, імовірніше, не раніше другої половини літа. Але до кінця року ми прогнозуємо зростання дохідності депозитів не менш ніж на 1-1,5%», — прогнозує Микита Малясов.

Довідка Finance.ua:

середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні досягла історично найнижчого рівня — 6,9%;

щодо валютних депозитів, то вони також пішли на зниження. Індекс ставок за депозитами у доларі становив на початку року понад 1%, а зараз вже 0,8%. Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — розповів аналітик за посиланням;



за даними фахівців, основна причина низьких ставок за депозитами зараз — скорочення обсягів нового кредитування. Замороження кредитування одразу після початку війни позбавило банки потреби в нових депозитах за будь-яку ціну.

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