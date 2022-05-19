Банкіри пояснили низькі ставки за вкладами — Finance.ua

Банкіри пояснили низькі ставки за вкладами

Основна причина низької ставки — скорочення обсягів нового кредитування.

Головну причину низьких депозитних ставок банкіри назвали під час круглого столу «Як зберегти та примножити заощадження в умовах воєнного стану», проведеного «Фінансовим клубом».

«В усіх банках спостерігається надліквідність. І відсутність активних темпів кредитування впливає на це. Тому зараз немає об’єктивної причини, щоб різко піднімати ставки чи залучати депозити», — розповів директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Замороження кредитування одразу після початку війни позбавило банки потреби в нових депозитах за будь-яку ціну.

«Банки кредитують в першу чергу корпоративний бізнес, і дуже обмежено. Частина клієнтів, яка спроможна брати кредити, значно зменшилася в порівнянні з довоєнним періодом. Відповідно, потреби банків у додатковій ліквідності дуже обмежені. Банківська система є надліквідною і банкам вистачає ресурсної бази. Тому у нас немає гострої потреби у залученні нових коштів в значних обсягах», — сказав керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов.

Заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький констатує слабке корпоративне кредитування.

«Банківська система ліквідна і додаткові кошти не потрібні, тому що практично зупинилося кредитування: корпоративний сектор лише трішки банками кредитується. Корпоративне кредитування завжди здійснювалося за мінімальними ставками, тому тренду для зростання депозитних ставок немає. І другий фактор — це „економіка“ банків, які знаходяться в ситуації тих чи інших кредитних канікул, коли клієнти не платять відсотки за кредитами», — зазначив банкір.

У таких умовах вкладникам не варто розраховувати, що депозитна ставка компенсує інфляційне знецінення гривні.

«Зараз просто немає об’єктивних причин у банків — ні економічних, ні по ліквідності, щоб платити адекватні з точки зору макроекономіки ставки за депозитами. Відсоток за депозитами зараз не покриває темпи інфляції. Це реалії воєнного часу», — сказав Артур Муравицький.

Депозитна ставка втратила важливість для вкладників під час війни

Водночас в умовах війни українці переглянули своє ставлення до зберігання грошей в банках: оперативний доступ до коштів став основною перевагою, а дохідність вкладень втратила лідерську позицію.

«Ставка за депозитом, дохідність, не дуже цікавить клієнта. Тому банки і знизили ставки. Тому що не це є визначальним фактором для розміщення депозиту, а надійність вкладів, розуміння того, що гроші зберігаються, що банківська система працює, що гроші десь зберігаються в надійному місці, і є постійна доступність до них», — заявив заступник голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

За його словами, депозит — це відкладене збереження коштів. «Воно значно важливіше для клієнта, ніж безпосередньо дохідність. І я вважаю, що якщо б банки в ці два місяці підвищували ставки, це навпаки викликало б сумніви в тому, що банк працює надійно і стабільно», — пояснив він.

Тому банки намагаються запропонувати інші стимули розміщувати депозити. «Ми шукаємо додаткові мотивації, тому що під час війни психологія людини зсунулася з базових економічних речей на базові цінності. Ми намагаємося створити додаткові стимули, щоб клієнтів з поточних рахунків поступово залучати на депозити», — сказав Родіон Морозов.

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