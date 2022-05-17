Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик — Finance.ua

Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик

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Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик

В Україні депозит є другим найпопулярнішим засобом інвестування після долара «під матрацом». Цей інструмент є досить простим, зрозумілим і доступним, тому чимало українців обирають саме його.

Купити запис конференції можна за посиланням. Про те, що відбувається із депозитами в Україні і як інвестувати у військові облігації розповів фінансовий аналітик компанії ICU Михайло Демків під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

Статистика Нацбанку свідчить, що середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні досягла історично найнижчого рівня — 6,9%. UIRD — це індекс депозитів на 12 місяців, має також дуже низький показник — 7,65%.

«Здавалося б, минає третій місяць після повномасштабного вторгнення, а ставки за депозитами падають. Пояснення цьому є як позитивні, так і негативні», — зазначив експерт.

За його словами, позитивним для всіх користувачів банківських послуг є те, що у банківській системі є багато гривні.

«І зараз ми бачимо зростання коштів як фізосіб, та і юросіб — у березні 7,2%, у квітні — ще +4,2%. Тобто зовсім не та картина, що була у 2014-2015, коли на ринку існували „банки-піраміди“, які робили виплати своїм вкладникам коштом нових вкладів, і ситуація була дуже поганою», — розповів Демків.

Зараз, як зазначає аналітик, немає проблем із проходженням платежів у банках. Це стосується близько 90% банківської системи, оскільки безумовно є декілька невеликих банків зі слабкою ліквідністю. Але якщо говорити про ПриватБанк, Ощадбанк та 20 інших банків, то таких проблем немає.

Крім того, на відміну від березня, люди не так активно забирають готівку в банкоматах, тобто інкасація, те, що бізнес повертає готівку в банки, перевищує обсяг зняття з депозитів.

«Зворотна, негативна, сторона — це показник інфляції, який знаходиться на рівні 16,4% за попередній рік. Він натякає, що кошти, які інвестовані у депозити, не покривають інфляцію. Реальна ставка є від’ємною. Складно робити прогнози, не знаючи, коли закінчиться війна, але у наступні 12 місяців точно будуть проблеми з інфляцією. І вони є у всьому світі», — каже фінансист.

Експерт зазначає, що невизначеність, яка є в економіці, не сприяє тому, що люди витрачають. Вони, навпаки, заощаджують через те, що не мають впевненості у майбутньому. Для банків це добре, адже у них зростають залишки коштів, але для економіки та малого бізнесу — це погано, адже українці зайвий раз відмовляються від походів у кафе, перукарні тощо.

Щодо валютних депозитів, то вони також пішли на зниження. Індекс ставок за депозитами у доларі становив на початку року понад 1%, а зараз вже 0,8%. На думку експерта, якби росія не нападала на Україну 24 лютого, то ставки за валютними депозитами мали б зростати. Цьому сприяє монетарна політика Федеральної резервної системи, яка підвищує ставку.

Чого чекати від ставок за депозитами? На думку аналітика, зростання ставок по валюті найближчим часом точно не буде. Щодо гривні — є думка, що банки зі слабшою ліквідністю можуть спробувати запропонувати трохи вищі ставки.

Чому держава не може гарантувати 100% вкладів після закінчення війни? Відомо, що наразі й ще протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану держава покриває всі ризики від депозитів, гарантуючи 100% вкладу. Ми запитали експерта, чому Фонд гарантування вкладів не може залишити повне гарантування депозитів назавжди.

«Я вважаю, що це неправильно. Я довгий час був противником того, щоб держава гарантувала 100% в Ощадбанку. Мені здається, що правила мають бути однаковими для всіх. Причина перша — коштів, які банки закладають як страховку у Фонд гарантування, не вистачить, щоб покрити всі вклади. І другий момент — це підштовхує людей до надто ризикових інвестицій. Адже тоді всі понесуть гроші у банки з найгіршими показниками. А держава рятуватиме вкладників коштом з банків, які не ведуть таку ризикову діяльність. Тому банки мають банкрутувати час від часу, інакше це не буде здорова економіка», — підсумував аналітик.

Що з військовими облігаціями

Демків наголошує, що це ті ж самі ОВДП, але випущені після 24 лютого 2022 року.

Вони номіновані у гривні, євро та доларі.

Ставки за ОВДП, які пропонуються зараз, становлять від 9,5 до 11,5% у гривні.

Термін — від 3 до 18 місяців.

«Швидше за все, це теж не дозволить вам покрити інфляцію. Але це до 2 разів більший дохід, ніж за депозитами, адже варто враховувати, що при депозитах ви платите податок на доходи фізосіб та військовий збір, а ОВДП від цих податків звільнені», — зазначив експерт.

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Також є велика різниця між гривневими та валютними військовими облігаціями. Що стосується гривневих ОВДП — є велика кількість банків та компаній, які пропонують їх купити. Фізособам досить просто у них інвестувати. У валютні ОВДП, попри нинішні обмеження, інвестувати також можна — від 1 тис. доларів за 1 облігацію. Однак враховуючи комісії, які залежать не від брокера, а саме від банківських SWIFT-переказів, то є сенс інвестувати лише від 10 тис. доларів. З практики — реальним порогом входу є 25 тис. доларів", — наголосив аналітик ICU.

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