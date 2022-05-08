На які суми українці можуть придбати військові облігації: пояснення НБУ — Finance.ua

На які суми українці можуть придбати військові облігації: пояснення НБУ

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Національний банк України випустив пояснення , де розповів, що таке військові облігації, як їх купити та у скільки це обійдеться.

Військові облігації — це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Чим це корисно? Купуючи військові ОВДП, фізичні та юридичні особи допомагають зміцнити фінансовий фронт України. Кошти від облігацій використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальних та оборонних. Це важливо для того, щоб і надалі чинити опір повномасштабній збройній агресії росії, а також підтримувати громадян України.

Кількість вкладників серед громадян та бізнесу України на 6 травня перевищила 38,5 тис.

Міністерство фінансів України вчасно і в повному обсязі виконує власні зобов’язання. Зокрема, близько 1 тис. юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій.

Результати аукціонів публікуються за посиланням: публікуються за посиланням: https://cutt.ly/6GSLu4W , а детальну статистику щодо купівлі військових ОВДП громадянами та бізнесом публікує депозитарій Національного банку щопонеділка.

Основні умови купівлі військових ОВДП

Міністерство фінансів випускає як гривневі, так і валютні військові облігації. Водночас купувати валютні ОВДП зараз можна лише за валюту, у якій вони номіновані.

Номінальна вартість однієї гривневої облігації становить 1 тис. грн, доларової — 1 тис. дол. США, відповідно облігації, номінованої у євро, — 1 тис. євро.



Ставка дохідності визначається на аукціоні. Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими — 3,7% річних, а за облігаціями, номінованими у євро, — 2,5% річних.



визначається на аукціоні. Ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила від 9,5% до 11% річних (залежно від терміну погашення), доларовими — 3,7% річних, а за облігаціями, номінованими у євро, — 2,5% річних. Податки та збори із доходу за військовими облігаціями не стягуються.



Як придбати військові ОВДП

Аукціони з продажу військових облігацій відбуваються щовівторка. В них беруть участь саме банки — первині дилери (зараз їх 11).

Натомість громадяни та бізнес можуть у будь-який час купити військові ОВДП через банки-первинні дилери або через ліцензовані інвестиційні фірми. Такі операції класифікуються як операції на вторинному ринку ОВДП.

У НБУ радять під час вибору фінансового партнера для операцій із військовими облігаціями звертати увагу на всі можливі комісії та вартість інших супутніх послуг, які надаються цими установами.

Українці можуть придбати військові облігації на суму:

від 1 тис. грн в таких банках та інвестиційних фірмах: Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банку Південний, Монобанк, ICU, Універ Капітал, Дрегон Капітал, БТС Брокер та Кінто;

від 20 тис. грн — у Банку Кредит Дніпро;



від 50 тис. грн — в Ощадбанку за спрощеною процедурою;



від 100 тис. грн — в ПриватБанку, Кредобанку, ОТП Банку;



від 300 тис. грн — в Таскомбанку;



від 500 тис. грн — в Райффайзен Банку та в Креді Агріколь Банку.



Купувати військові ОВДП можна як у відділеннях банків, так і через мобільні додатки. Детальнішу інформацію про це можна знайти на сайті Мінфіну за посиланням.

Також радимо переглянути інструкцію купівлі військових ОВДП від Finance.ua. 👇🏻

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