У Фонді гарантування розповіли, звідки братимуть кошти для покриття 100% гарантій — Finance.ua

У Фонді гарантування розповіли, звідки братимуть кошти для покриття 100% гарантій

У Фонді гарантування розповіли, звідки братимуть кошти для покриття 100% гарантій

Першочерговим джерелом покриття стовідсоткової гарантії депозитів є кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В разі неплатоспроможності банків гарантовані кошти надасть держава.

Про це в інтерв’ю «Економічній правді» заявила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

«Підвищення гарантій до 100% — це сміливий крок. Коли держава ухвалює таке рішення, це говорить про те, що ми чітко розуміємо, що відбувається в банківській системі та чого нам очікувати. Іншими словами — ситуація контрольована настільки, що ми навіть вирішили взяти на себе цей ризик. Що стосується джерел покриття стовідсоткової гарантії, то першочерговим, звичайно ж, є кошти самого фонду», — наголосила Рекрут.

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За її словами, якщо деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з фондом ризики. Згідно з прийнятим законом, ФГВФО може звернутися за кредитами до НБУ та уряду або отримати безповоротну допомогу з державного бюджету. Тож банкам не варто побоюватись підвищення розміру внесків у ФГВФО.

Також Рекрут оголосила про реструктуризацію накопичених в попередні періоди боргів ФГВФО.

«Поки що з минулої кризи фонд має 45 мільярдів гривень боргів. Ці 45 мільярдів будуть реструктуризовані та пролонговані до 2032 року і прив’язуватимуться до регулярних платежів банків», — сказала директорка-розпорядниця установи.

Вона додала, що минулого тижня учасники системи гарантування звітували про 100%-ву сплату регулярного внеску, що, за її словами, свідчить про стабільну роботу банківської системи в Україні.

Довідка Finance.ua:

12 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує гарантію повернення банківських вкладів у разі виведення банку з ринку впродовж дії воєнного стану та трьох місяців після з дня його припинення чи скасування;

законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тисяч гривень через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

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