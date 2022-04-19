Ощадбанк вступив до ФГВФО на пільгових умовах — Finance.ua

Зокрема банк сплачує за вступ 1% не від статутного капіталу, який становить 49,5 млрд грн, а від регулятивного. Станом на 1 квітня 2022 року обсяг цього капіталу Ощадбанку становить 13,9 млрд грн.
«Протягом перших трьох років він сплачуватиме не повну, а базову ставку (вона залежить від обсягів депозитів), що на 40-50% менше, ніж за загальними умовами. Тому ми очікуємо, що Ощадбанк впорається з цим навантаженням. Навіть в умовах воєнного стану», — пояснила Рекрут.
Вона також повідомила, що навіть якщо банк не зможе виконати ці зобов`язання, Фонд знайде системне рішення за участі Ради фінансової стабільності.
Довідка Finance.ua:
минулого року Кабінет міністрів схвалив проєкт закону щодо набуття АТ «Державний ощадний банк України» статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
участь Ощадбанку в ФГВФО є умовою входження ЄБРР у капітал держбанку. Але цей момент постійно відкладався через відсутність в Ощадбанку коштів на сплату усіх зборів до Фонду.
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