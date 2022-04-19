Ощадбанк вступив до ФГВФО на пільгових умовах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Ощадбанк вступив до ФГВФО на пільгових умовах

Вчора 10:13Фондовий ринок
288
Ощадбанк вступив до ФГВФО на пільгових умовахОщадбанк вступив до ФГВФО на пільгових умовах
Державний Ощадбанк вступив до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на пільгових умовах.
Про це в інтерв’ю Економічній правді розповіла директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут.
Читайте також
Зокрема банк сплачує за вступ 1% не від статутного капіталу, який становить 49,5 млрд грн, а від регулятивного. Станом на 1 квітня 2022 року обсяг цього капіталу Ощадбанку становить 13,9 млрд грн.
«Протягом перших трьох років він сплачуватиме не повну, а базову ставку (вона залежить від обсягів депозитів), що на 40-50% менше, ніж за загальними умовами. Тому ми очікуємо, що Ощадбанк впорається з цим навантаженням. Навіть в умовах воєнного стану», — пояснила Рекрут.
Вона також повідомила, що навіть якщо банк не зможе виконати ці зобов`язання, Фонд знайде системне рішення за участі Ради фінансової стабільності.

Довідка Finance.ua:

  • минулого року Кабінет міністрів схвалив проєкт закону щодо набуття АТ «Державний ощадний банк України» статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • участь Ощадбанку в ФГВФО є умовою входження ЄБРР у капітал держбанку. Але цей момент постійно відкладався через відсутність в Ощадбанку коштів на сплату усіх зборів до Фонду.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту

За матеріалами: Фінансовий клуб
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.