У 1-му кварталі Ощадбанк отримав прибуток 243 млн гривень — Finance.ua
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У 1-му кварталі Ощадбанк отримав прибуток 243 млн гривень

Вчора 15:31Фондовий ринок
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У 1-му кварталі Ощадбанк отримав прибуток 243 млн гривеньУ 1-му кварталі Ощадбанк отримав прибуток 243 млн гривень
У січні-березні Державний Ощадний банк отримав чистий прибуток у 243 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні банку.
Ощадбанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком: позитивний фінансовий результат становить 243,562 млн гривень.
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За аналогічний період минулого року чистий прибуток склав 252,335 млн гривень.
Банк дотримується всіх нормативних та пруденційних вимог НБУ, має достатній запас ліквідності.
Починаючи з 24 лютого сума коштів на строкових та поточних рахунках українців у Ощаді збільшилася на 13,6 млрд гривень — з 115,2 млрд гривень до 128,8 млрд гривень.
За час війни і до сьогодні банком видано майже 900 млн гривень кредитів — переважно саме аграрним підприємствам, де на часі посівна.

Що відбувалося у банківській системі з початку війни 🧐

73% мережі Ощадбанку продовжує обслуговувати українців там, де це дозволяє ситуація безпеки, поповнюються готівкою банкомати, проводиться інкасація.
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За матеріалами: Українські Новини
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