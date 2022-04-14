ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком — Finance.ua

ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком

Вчора 17:05 — Фондовий ринок

ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком

ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком 3,7 млрд грн завдяки результатам довоєнних місяців.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначається, на фінансові результати березня суттєво вплинули:

скасування відсотків по кредитах на картках (1,3 млрд грн недоотриманого доходу за місяць);

відміна комісій для торгових підприємств та за зняття готівки, а також комісій за більшість видів платежів клієнтів (1,1 млрд грн).

У березні було сформовано перші резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: 0,8 млрд грн під кредитні ризики та 0,6 млрд грн під втрати готівки через руйнування приміщень та банкоматів.

У березні банк визнав збиток на рівні 400 млн грн.

Незважаючи на роботу в умовах війни, підвищення витрат при зниженні обсягів операцій та доходів, банк залишається операційно прибутковим: чистий результат без впливу резервів під можливі збитки та переоцінки впливу ринкових факторів (вартість іноземної валюти та цінних паперів) в березні склав 1,7 млрд грн. Для порівняння, відповідний показник за січень становив 4,1 млрд грн.

Кошти клієнтів зросли з початку року на 22 млрд грн; приріст у березні становив 48 млрд грн, враховуючи повернення частини залишків, що були зняті в передвоєнний період.

Чистий кредитний портфель після резервування збільшився за перший квартал на 6 млрд грн. Банк є лідером урядової програми підтримки агросектору, 88% кредитів у межах якої надано ПриватБанком, та відновлює кредитування інших секторів економіки. Задля підтримки держави та наближення перемоги, банк інвестує кошти у військові ОВДП: частка банку складає близько 40% як на первинному, так і на вторинному ринку.

3 березня банк перерахував авансовий внесок з дивідендів за 2021 рік в сумі 28 млрд грн (80% прибутку за 2021 рік за даними попередньої звітності, що не пройшла аудит), а також аванс з податку на прибуток в сумі 5 млрд грн.

Станом на 14 квітня банк забезпечує роботу 1093 відділень (74%) та 6077 банкоматів (70% від загального парку).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.