ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком — Finance.ua
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ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком

Вчора 17:05Фондовий ринок
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ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибуткомПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком
ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком 3,7 млрд грн завдяки результатам довоєнних місяців.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як зазначається, на фінансові результати березня суттєво вплинули:
  • скасування відсотків по кредитах на картках (1,3 млрд грн недоотриманого доходу за місяць);
  • відміна комісій для торгових підприємств та за зняття готівки, а також комісій за більшість видів платежів клієнтів (1,1 млрд грн).
У березні було сформовано перші резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: 0,8 млрд грн під кредитні ризики та 0,6 млрд грн під втрати готівки через руйнування приміщень та банкоматів.
У березні банк визнав збиток на рівні 400 млн грн.
Незважаючи на роботу в умовах війни, підвищення витрат при зниженні обсягів операцій та доходів, банк залишається операційно прибутковим: чистий результат без впливу резервів під можливі збитки та переоцінки впливу ринкових факторів (вартість іноземної валюти та цінних паперів) в березні склав 1,7 млрд грн. Для порівняння, відповідний показник за січень становив 4,1 млрд грн.
Кошти клієнтів зросли з початку року на 22 млрд грн; приріст у березні становив 48 млрд грн, враховуючи повернення частини залишків, що були зняті в передвоєнний період.
Чистий кредитний портфель після резервування збільшився за перший квартал на 6 млрд грн. Банк є лідером урядової програми підтримки агросектору, 88% кредитів у межах якої надано ПриватБанком, та відновлює кредитування інших секторів економіки. Задля підтримки держави та наближення перемоги, банк інвестує кошти у військові ОВДП: частка банку складає близько 40% як на первинному, так і на вторинному ринку.
3 березня банк перерахував авансовий внесок з дивідендів за 2021 рік в сумі 28 млрд грн (80% прибутку за 2021 рік за даними попередньої звітності, що не пройшла аудит), а також аванс з податку на прибуток в сумі 5 млрд грн.
Станом на 14 квітня банк забезпечує роботу 1093 відділень (74%) та 6077 банкоматів (70% від загального парку).

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За матеріалами: Finance.ua
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