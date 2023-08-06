Фахівці яких спеціальностей особливо потрібні в країнах Європи — Finance.ua

Фахівці яких спеціальностей особливо потрібні в країнах Європи Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Фахівці яких спеціальностей особливо потрібні в країнах Європи

Все частіше в Європі повідомляють про нестачу працівників у різних галузях. В більшості країн гостро потрібні фахівці різноманітних професій: лікарі, будівельники, інженери, офіціанти.

Euronews розповідає про найбільш популярні вакансії в європейських країнах.

Читайте також До 8 млн грн на розвиток: стартувала нова хвиля прийому заявок від переробників у рамках єРоботи

Які професії в Європі мають найбільший попит

Згідно з останнім звітом Європейського управління праці, фахівці для роботи у галузях програмного забезпечення, охорони здоров’я, будівництва та інженерії є одними з найбільш затребуваних. Дослідження проаналізувало ситуацію у 27 країнах Європейського Союзу, а також у Норвегії та Швейцарії.

З приблизно 400 визначених професій 38 були оцінені як такі, що мають масовий дефіцит. Це означає, що принаймні 11 країн повідомили про них як про дефіцитні. У досліджуваних країнах на цих роботах зайняті близько 38,82 мільйона працівників.

Читайте також За програмою єРобота ветерани отримали ₴16 мільйонів на створення бізнесу

П’ятнадцять вакансій зі списку пов’язані з будівництвом. Найбільша кількість країн вказали затребуваними професії муляра, тесляра та столяра. Популярні також оператори машин, а також будівельники, інженери-будівельники.

Затребуваними також вважаються зварювальники, монтувальники металевих конструкцій і монтажники.

У списку також представлені популярні професії в галузі програмного забезпечення, такі як розробники додатків, системні аналітики, розробники та аналітики програмного забезпечення та програм.

Важливе місце займає сектор охорони здоров’я. Практично в кожній країні гостро потрібні лікарі загальної практики та вузькі спеціалісти (хірурги, кардіохірурги, неврологи), медсестри, психологи, фізіотерапевти та фельдшери.

У галузі гостинності найбільш затребуваними є кухарі, офіціанти, пекарі та кондитери.

Які професії актуальні завжди

Багато професій, представлених у списку — це ті, де фахівці потрібні не ситуативно, а постійно.

«Такі професії, як муляри, водії важких вантажівок, сантехніки, медсестри, зварювальники, електрики, розробники програмного забезпечення, кухарі, лікарі та механіки, включені до топ 10 рейтингів у всіх чотирьох попередніх звітах», — йдеться у публікації.

В яких країнах найбільший дефіцит кадрів та чому він виникає

Звіт показує, що дефіцит кадрів здебільшого притаманний країнам у північній та західній Європі, хоча також багато працівників потрібно в Італії.

Читайте також Цьогоріч уряд планує видати 10 тисяч мікрогрантів за програмою єРобота

В Швейцарії, Італії та Нідерландах — найбільша нестача працівників, а в Греції, Чехії та Мальті — найменше.

Нові цифрові технології трансформують більшість секторів економіки, і для більшої кількості професій потрібна кваліфікація STEM (наука, технології, інженерія та математика).

Також населення Європи неухильно старіє. За прогнозами, до 2100 року частка людей працездатного віку (віком 20−64 роки) зменшиться до 50%.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

uamedia За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.