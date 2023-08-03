За програмою єРобота ветерани отримали ₴16 мільйонів на створення бізнесу — Finance.ua
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За програмою єРобота ветерани отримали ₴16 мільйонів на створення бізнесу

Особисті фінанси
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За програмою єРобота ветерани отримали ₴16 мільйонів на створення бізнесу
За програмою єРобота ветерани отримали ₴16 мільйонів на створення бізнесу
За проєктом єРобота ветерани та члени їх сімей отримали 16 млн грн на відкриття власної справи.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Взяти участь у грантовій програмі проєкту „єРобота“ можна, не виходячи з дому. А гроші на свій рахунок переможці отримують вже протягом двох тижнів з моменту ухвалення рішення про надання гранту», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
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Рік тому уряд запустив на підтримку бізнесу низку грантових програм в рамках проєкту «єРобота». З того часу переможці програм вже отримали гранти від держави на суму 4,5 млрд грн.
Як розповіла Бережна, найбільш популярною є програма мікрогрантів (до 250 тис. грн) «Власна справа». За цією програмою отримано більше 26 000 заявок, визначено майже 6500 переможців та надано грантів на суму близько 1,3 млрд грн. Переможцями буде створено 15 тисяч нових робочих місць.
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«За рік з 1,3 млрд грн отриманих мікрогрантів за програмою „Власна справа“ наші підприємці вже повернули податками і зборами до бюджетів всіх рівнів понад 336 млн грн. І ми бачимо, що програма активно працює, створюються робочі місця», — зазначила Бережна.
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Вона нагадала, що з 10 квітня уряд запустив грантову програму для ветеранів, ветеранок та другого з їх подружжя. Відповідно до умов програми вони можуть отримати кошти на розвиток бізнесу в розмірі від 250 000 грн до 1 млн грн. Сьогодні вже є 41 переможець цієї програми — 20 ветеранів і 21 дружина ветерана. Сумарно вони отримали вже 16 млн грн.
На сьогодні регіонами-лідерами, де мешкає найбільше переможців грантових програм, є Львівщина, Київ та Рівненська область.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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