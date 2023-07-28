Цьогоріч уряд планує видати 10 тисяч мікрогрантів за програмою єРобота — Finance.ua

Цьогоріч уряд планує видати 10 тисяч мікрогрантів за програмою єРобота Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

У межах урядової програми єРобота в 2023 році буде видано 10 тис. мікрогрантів для малого та мікробізнесу, а також тисячу грантів на створення переробних підприємств.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час панельної дискусії до річниці програми «Власна справа», передає кореспондент Укрінформу.

«Ми в цьому році плануємо видати 10 тисяч мікрогрантів, тисячу грантів на переробку і, звичайно, продовжимо грантову програму для ветеранів», — наголосила Свириденко.

Вона додала, що з 28 липня починається нова хвиля прийому заявок на отримання грантів для створення переробних підприємств.

«Це дуже важливий напрямок, і я запрошую підприємства долучатися до цієї програми. Навіть якщо ви є учасниками „Власної справи“, це не забороняє вам подаватися на гранти на переробку і отримати додатково до 8 млн грн допомоги від держави», — закликала учасників форуму міністр економіки.

Також Свириденко нагадала, що учасники проєкту єРобота можуть не лише скористатися фінансовою допомогою, а й пройти навчання, перенавчання або здобути додаткові кваліфікації за державні кошти.

«До повномасштабного вторгнення 40% ВВП формувалося саме за рахунок малих і середніх підприємств. Звичайно, війна змінила цю статистику, але я щиро сподіваюся, що ми повернемося на довоєнні цифри», — зауважила Свириденко.

Як повідомлялося, за рік роботи програми «Власна справа» бізнесу було надано 4,5 млрд грн, завдяки грантам понад 6 тисяч українців вже втілили свої бізнес-ідеї, створивши 20 тисяч нових робочих місць.

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