ЕВА пропонує змінити критерії «клубу білого бізнесу» для агро та телеком компаній — Finance.ua

ЕВА пропонує змінити критерії «клубу білого бізнесу» для агро та телеком компаній Сьогодні 15:47

ЕВА пропонує змінити критерії «клубу білого бізнесу» для агро та телеком компаній

Європейська бізнес асоціація (ЕВА) виступила з ініціативою внести зміни до Податкового кодексу, щоб полегшити включення компаній до «клубу білого бізнесу».

Про це повідомила пресслужба організації.

Через недоліки чинних критеріїв багато відомих аграрних і телекомунікаційних компаній не можуть потрапити до цього переліку, повідомили в ЕВА.

Зокрема, 46% опитаних бізнесів висловили бажання увійти до списку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання законодавства, але вказали на проблеми з критеріями відбору.

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Асоціація пропонує чітко розмежовувати випадкові помилки та свідомі порушення, переглянути критерій сплати податків, замінивши середньоарифметичний показник на середньозважений.

Бізнес закликає встановити ліміт у 10% для незавершених розрахунків і дозволити одноразову зміну основного виду діяльності без втрати статусу протягом року.

Представники ЕВА вже направили свої пропозиції до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та профільного комітету Верховної Ради, щоб удосконалити критерії «клубу білого бізнесу» та закріпити зміни в законодавстві, повідомили в організації.

Нагадаємо, 24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який визначає особливості податкового адміністрування під час воєнного стану і відомий як закон про «клуб білого бізнесу».

Цей закон передбачає створення переліку платників податків, які добровільно виконують вимоги податкового законодавства та отримуватимуть певні пільги в умовах воєнного стану. До списку зможуть увійти юрособи та ФОПи, які є резидентами «Дія.Сity» і відповідають установленим критеріям, зокрема щодо сплати податків і рівня зарплат.

Учасники переліку отримають такі переваги: мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), скорочені терміни камеральних і документальних перевірок, зокрема для відшкодування з бюджету, швидше надання індивідуальних податкових консультацій та призначення комплаєнс-менеджера для дистанційної взаємодії, включно з відеозв’язком.

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