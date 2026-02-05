0 800 307 555
Euroclear перерахує Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів рф

52
Фінансова група Euroclear оголосила, що на початку 2026 року перерахує до бюджету підтримки України €1,4 млрд доходів, отриманих від заморожених активів, пов’язаних із росією.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2025 рік.

Що відомо

У документі зазначається, що в липні 2025 року Euroclear вже перерахувала €1,6 млрд до європейського фонду для України як частину «надприбуткового внеску», установленого європейськими правилами. Додатковий платіж у розмірі €1,4 млрд очікується на початку 2026 року.
Доходи, від яких формуються ці внески, походять із відсотків за замороженими російськими активами, що перебувають на балансі Euroclear, і використовуються для підтримки фінансової стійкості України у складних умовах війни.
Додамо, що Euroclear — це велика європейська фінансова компанія, яка зберігає та обслуговує цінні папери (облігації, акції, інвестиційні фонди) для банків, держав і інвесторів по всьому світу.
Euroclear наголосила на своєму зобов’язанні виконувати міжнародні санкції та співпрацювати з європейськими інституціями щодо перетворення таких доходів на допомогу Україні.

Залучення коштів для України

Раніше ми повідомляли, що у Єврокомісії представили два варіанти фінансування України у 2026−2027 роках:
  • надати позику від ЄС, яка буде спиратися на бюджет ЄС («запас»);
  • репараційний кредит, за яким можна буде позичати залишки готівки у фінансових установах ЄС, які зберігають «заморожені» активи Центробанку росії.
Також ми писали, що Міністерство фінансів України передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати 45 млрд доларів.
За матеріалами:
УНН
Гроші
