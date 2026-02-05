Euroclear перерахує Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів рф Сьогодні 09:13

Euroclear надасть Україні частину доходів від заморожених активів рф

Фінансова група Euroclear оголосила, що на початку 2026 року перерахує до бюджету підтримки України €1,4 млрд доходів, отриманих від заморожених активів, пов’язаних із росією.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2025 рік.

Що відомо

У документі зазначається, що в липні 2025 року Euroclear вже перерахувала €1,6 млрд до європейського фонду для України як частину «надприбуткового внеску», установленого європейськими правилами. Додатковий платіж у розмірі €1,4 млрд очікується на початку 2026 року.

Доходи, від яких формуються ці внески, походять із відсотків за замороженими російськими активами, що перебувають на балансі Euroclear, і використовуються для підтримки фінансової стійкості України у складних умовах війни.

Додамо, що Euroclear — це велика європейська фінансова компанія, яка зберігає та обслуговує цінні папери (облігації, акції, інвестиційні фонди) для банків, держав і інвесторів по всьому світу.

Euroclear наголосила на своєму зобов’язанні виконувати міжнародні санкції та співпрацювати з європейськими інституціями щодо перетворення таких доходів на допомогу Україні.

Залучення коштів для України

Раніше ми повідомляли , що у Єврокомісії представилидва варіанти фінансування України у 2026−2027 роках:

надати позику від ЄС, яка буде спиратися на бюджет ЄС («запас»);

репараційний кредит, за яким можна буде позичати залишки готівки у фінансових установах ЄС, які зберігають «заморожені» активи Центробанку росії.

Також ми писали , що Міністерство фінансів України передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати 45 млрд доларів.

