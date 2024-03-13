Естонія запропонувала план допомоги Україні на €120 мільярдів — Finance.ua
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Естонія запропонувала план допомоги Україні на €120 мільярдів

Казна та Політика
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Естонія запропонувала план допомоги Україні на €120 мільярдів
Естонія запропонувала план допомоги Україні на €120 мільярдів
У міністерстві оборони Естонії розробили план допомоги Україні на 120 млрд євро.
Про це заявив постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Euractiv.
В Естонії вважають, що запозичення з національних ринків чи з національних бюджетів — це «найкращий спосіб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні».
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Зараз Естонія шукає 100 млрд євро для досягнення цієї мети.
Виділення 120 мільярдів євро щорічно на військову допомогу Україні - «це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну», — сказав Кусті Салм.
Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська Комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків, тоді країни-члени ЄС виступали б гарантами.
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Упродовж останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.
«Якби 50 з гаком країн, що входять до коаліції „Рамштайн“, що надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав’язати рф опір», — розповів постійний секретар міноборони Естонії.
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Салм наголосив: навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, потрібен майже рік для забезпечення поставок Україні потрібного рівня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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