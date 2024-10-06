Експорт IT-послуг з України у серпні досяг рекордного мінімуму за рік — Finance.ua

Експорт IT-послуг з України у серпні досяг рекордного мінімуму за рік Сьогодні 19:08

Експорт IT-послуг з України у серпні досяг рекордного мінімуму за рік, Фото: depositphotos.com

У серпні український експорт IT-послуг зменшився на 10,4% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши $507 млн. Це є найнижчим показником за весь рік.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку.

Читайте також 20−30% українських айтівців перебувають за межами України

ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України. За підсумками 2023-го він приніс $6,7 млрд.

У серпні експорт знизився на 7%, порівняно із липнем ($545 млн) і на 1%, порівняно з червнем цього року ($512 млн).

За перші вісім місяців року експорт IT-послуг скоротився на 5% до $4,3 млрд, порівняно з аналогічним періодом минулого року ($4,5 млрд).

Читайте також Як айтівці змінюють спеціалізації

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у червні склала 37%, для порівняння у серпні минулого року вона становила 40,5%.

Нагадаємо, у вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.

Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови, як на долоні, завдяки сервісу від Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.