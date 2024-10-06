Експорт IT-послуг з України у серпні досяг рекордного мінімуму за рік — Finance.ua
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Експорт IT-послуг з України у серпні досяг рекордного мінімуму за рік

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Експорт IT-послуг з України у серпні досяг рекордного мінімуму за рік
Експорт IT-послуг з України у серпні досяг рекордного мінімуму за рік, Фото: depositphotos.com
У серпні український експорт IT-послуг зменшився на 10,4% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши $507 млн. Це є найнижчим показником за весь рік.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку.
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ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України. За підсумками 2023-го він приніс $6,7 млрд.
У серпні експорт знизився на 7%, порівняно із липнем ($545 млн) і на 1%, порівняно з червнем цього року ($512 млн).
За перші вісім місяців року експорт IT-послуг скоротився на 5% до $4,3 млрд, порівняно з аналогічним періодом минулого року ($4,5 млрд).
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Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у червні склала 37%, для порівняння у серпні минулого року вона становила 40,5%.
Нагадаємо, у вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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