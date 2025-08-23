Експерти обрали найкращий iPhone у 2025 році за співвідношенням ціни та можливостей — Finance.ua
Експерти обрали найкращий iPhone у 2025 році за співвідношенням ціни та можливостей

iPhone 15 став найвигіднішим айфоном 2025 року за співвідношенням ціни та можливостей, попри появу новіших моделей. Експерти багатьох профільних медіа відзначають його потужність, сучасний дизайн і автономність на цілий день.
Про це пише TechRadar.

Чому iPhone 15 — найкращий серед смартфонів Apple

Попри вихід одразу двох новіших версій, базовий iPhone 15 залишається оптимальним вибором за ціною та якістю.
Модель вийшла восени 2023 року — за мірками Apple це нещодавно — і пропонує скляний корпус, USB-C та Dynamic Island, що стане відчутним апгрейдом для власників старіших iPhone із «чубчиком» та Lightning.
Смартфон працює на чипі A16 Bionic, який стоїть і в iPhone 14 Pro. З огляду на традиційну оптимізацію iOS, цієї потужності вистачить ще щонайменше на кілька років.
Що до камер, основний модуль на 48 Мп доповнений 12-мегапіксельною камерою — експерти називають зв’язку «дуже здатною» для щоденного знімання.
Дисплей — 6,1-дюймова Super XDR OLED-панель із вирізом Dynamic Island у компактному, помітному корпусі.
Тут немає титанових граней, 120 Гц частоти оновлення екрана чи «просунутого» телеоб’єктива, але баланс продуктивності й портативності виходить на перший план.
Батарея розрахована на повний день роботи, а оновлення iOS гарантовані щонайменше до 2028 року.
Зараз на ринку доступні дві версії: 6,1-дюймовий iPhone 15 і 6,7-дюймовий iPhone 15 Plus. Апаратна частина по суті однакова, відмінності — розмір екрана, батарея та ціна. Базовий iPhone 15 коштує від 33 999 грн, а iPhone 15 Plus — від 39 999 грн.
Модель ідеально підходить «звичайним» користувачам, яким важливі якість фото, швидкодія та сучасні функції, але не критичні ProMotion (120 Гц) чи телеоб’єктив.
Якщо потрібен швидкий, довготривалий і візуально привабливий iPhone на найближчі 3−4 роки, iPhone 15 — відмінний вибір за свої гроші.
