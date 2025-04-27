Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото) — Finance.ua

Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото) Сьогодні 03:10 — Технології&Авто

Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото)

Ринок смартфонів буквально переповнений всілякими моделями під будь-який бюджет і запити.

Редактори порталу TechRadar розповіли про найкращі девайси 2025 року в категорії «топ за свої гроші».

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У авторів вийшов невеликий список із п’яти телефонів. У вигляді рейтингу він представлений лише умовно. Насправді кожне місце — це окрема категорія або навіть номінація.

Найкращий недорогий iPhone — iPhone 14

Перевірений недорогий смартфон з якісним OLED-екраном, тривалим часом автономної роботи і високою продуктивністю завдяки чипсету A15 Bionic. Він точно отримуватиме оновлення iOS ще пару років, якщо не довше.

Серед недоліків — у дешевших конкурентів екрани зі 120 Гц і застарілий роз’єм Lightning.

Найкращий недорогий Android — Pixel 8a

Справжня знахідка для любителів познімати і тих, хто женеться за найпросунутішими ШІ-функціями.

Утім, найголовніше, що «Піксель» пропонує за свої гроші — 7 років підтримки оновленнями. Це означає, що навіть у 2030 році він не втратить своєї актуальності.

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У мінуси йому записали середній час автономної роботи, а за продуктивністю він відстає від конкурентів у цьому списку.

Найкращий недорогий телефон за часом автономної роботи — OnePlus 13R

Акумулятора 6000 мАг вистачає на цілий день активного користування, тоді як інші смартфони «вмирають» після закінчення 12−14 годин. При цьому ви також отримуєте функціональні камери, чудовий дисплей і потужний чипсет.

Серед недоліків фахівці відзначили низький рейтинг вологозахисту і коротку підтримку (порівняно з Apple і Samsung).

Найкращий недорогий Samsung — Galaxy A35

Телефон вразив експертів своїм екраном, продуктивністю і першокласними функціями One UI, зокрема на базі ШІ. І все це менш ніж за 400 доларів.

Але це також ціна за посередні камери і одну з найповільніших зарядок у сегменті.

Найкраща альтернатива Google і Samsung — Nothing Phone 3a Pro

Завдяки фірмовій прозорій задній панелі та функціональному світлодіодному підсвічуванню Glyph цей смартфон кидає виклик нудним дизайнам, що зустрічаються на ринку недорогих Android. З іншими характеристиками у нього теж усе гаразд.

Серед недоліків фахівці відзначили не найшвидший процесор і камери, які поступаються топовим конкурентам у сегменті.

УНІАН За матеріалами:

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