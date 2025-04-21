Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів — Finance.ua

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Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів

Технології&Авто
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Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Світовий ринок смартфонів продовжив зростання у першому кварталі 2025 року. На цей раз компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.
Про це йдеться у звіті Counterpoint Research.
Продаж смартфонів зріс на 3% у річному обчисленні за квартал, що обумовлено зростанням на ринках, що розвиваються, і збільшенням попиту в Китаї.
У звіті йдеться, що нестабільна макроекономічна ситуація може призвести до того, що споживачі відкладуть покупку мобільних телефонів, що порушить ланцюжок постачання та збільшить торговельні ризики, що може негативно вплинути на ринок.
Аналітики очікують, що ринок смартфонів цього року скоротиться через економічну невизначеність і мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
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«За нашими поточними оцінками, оголошення про тарифи не призвело до значного зростання попиту через невизначеність навколо тарифів та політики. Оскільки тарифи було оголошено у квітні, вони не вплинули на попит на iPhone у першому кварталі 2025 року», — заявив Анкіт Малхотра, старший аналітик Counterpoint Research.
  • Samsung посів друге місце з часткою ринку 18%.
  • Xiaomi — третє з часткою 14%.
  • Vivo — четверте з часткою 8%.
  • OPPO — п’яте з часткою теж 8%.
  • На всі інші моделі припадає 33% ринку смартфонів.
За матеріалами:
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