Експерт розповів, на яких спеціалістів зросте попит після війни — Finance.ua

Експерт розповів, на яких спеціалістів зросте попит після війни Сьогодні 10:09 — Особисті фінанси

Експерт розповів, на яких спеціалістів зросте попит після війни

Після перемоги на фронті постане питання відбудови країни, тому зросте попит на висококваліфікованих спеціалістів будівельної галузі, а також фахівців, пов’язаних із реабілітацією ветеранів.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький.

«Очевидно, що після перемоги на фронті постане питання відбудови країни та відновлення знищеної ворогом інфраструктури. Потрібні будуть висококваліфіковані спеціалісти будівельної галузі. Зросте попит як на кваліфікованих мулярів, монтажників, токарів, слюсарів, електрогазозварників, проєктувальників, архітекторів, енергетиків, так і виробників будівельних матеріалів та конструкцій», — сказав Новицький.

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Він зазначив, що буде потреба й у спеціалістах у сфері логістики: водіях, менеджерах. У ціні будуть також працівники комунальної сфери.

Крім того, за його словами, необхідно враховувати ще один фактор: з війни повернеться велика кількість людей, яким доведеться змінити військову форму на цивільний одяг.

«Вони потребують психологічної адаптації, медичної, професійної та трудової реабілітації. Це — справа психологів, психотерапевтів, лікарів, реабілітологів. Збільшиться попит на навчання і, як наслідок, на фахівців освітньої галузі», — зауважив директор КМЦЗ.

Також він поінформував, що потрібні будуть військові, правоохоронці, працівники ІТ-сфери.

Новицький додав, що великим попитом на ринку праці міста, як і до повномасштабного вторгнення, користуватимуться працівники сфери торгівлі та послуг.

Довідка Finance.ua:

за даними OLX Робота, на українському ринку праці найзатребуванішою професією зараз є продавець. Кількість оголошень про роботу становить 11 706, рівень медіанної заробітної плати — 13 500 грн/міс;

від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза — до 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості становить наразі 14 тис. гривень;

за даними Work.ua, після буму вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи у листопаді зменшилася. Розмір середньої заробітної плати зріс до 18 500 грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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