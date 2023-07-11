Буде підвищений попит: за ким із українців «полюватимуть» роботодавці після війни — Finance.ua
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Буде підвищений попит: за ким із українців «полюватимуть» роботодавці після війни

Казна та Політика
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Буде підвищений попит: за ким із українців «полюватимуть» роботодавці після війни
Буде підвищений попит: за ким із українців «полюватимуть» роботодавці після війни
Через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень безробіття. За даними Національного банку, без роботи залишилися майже 3,2 мільйона громадян. Уже зараз ситуація на ринку праці поступово налагоджується. Проте країна потребує фахівців у медичній і соціальній сферах, тому Кабмін вирішив збільшити держзамовлення на їхню підготовку в навчальних закладах.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Ідеться про підготовку таких фахівців як:
  • медики;
  • реабілітологи;
  • соціальні працівники.
Зазначається, що збільшити держзамовлення уряд може вже цього року, оскільки люди з такими професіями потрібні Україні вже зараз.
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«Голова уряду дав завдання всім відповідальним міністерствам опрацювати можливість збільшення держзамовлення, зокрема, на медиків, реабілітологів і соцпрацівників уже з цього навчального року», — йдеться в повідомленні.
Водночас у Кабінеті Міністрів упевнені, що відновлення України стане «наймасштабнішим проєктом із часів Другої світової війни». Тому на деякі професії буде дуже високий попит. Це стосується:
  • саперів;
  • будівельників.

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По ходу другого півріччя 2023 року попит на працівників тільки підвищуватиметься. Але проблема в тому, як вважає операційна директорка компанії GRC Наталя Слинько, що пропозиція кадрів, які змогли б закрити наявні вакантні місця з боку роботодавців, не зросте. Наразі в Україні спостерігається структурне безробіття: є цілі групи незатребуваних професій, і водночас є галузі, де є дефіцит досвідчених спеціалістів, оскільки вони, найімовірніше, виїхали з України через війну.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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