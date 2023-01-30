Ексголова «Нафтогазу» Коболєв заснував інвесткомпанію для проєктів із декарбонізації енергетики — Finance.ua

Ексголова «Нафтогазу» Коболєв заснував інвесткомпанію для проєктів із декарбонізації енергетики Сьогодні 21:34 — Енергетика

Ексголова «Нафтогазу» Коболєв заснував інвесткомпанію для проєктів із декарбонізації енергетики

Ексглава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв та ексглава відділу енергетики посольства США в Україні Сурія Джаянті заснували компанію ENEY, яка планує інвестувати в проєкти у сфері декарбонізованої енергетики.

Про це Коболєв написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Наразі однією з робочих гіпотез є переорієнтація наявних підприємств сектору атомної енергетики на виробництво компонентів „нового атома“ (насамперед виробництво ядерних реакторів нових типів та установок зберігання енергії)», — написав він.

Читайте також Чому з постійними відключеннями світла рахунки не зменшуються: відповідь Yasno

За словами Коболєва, проєкти, над якими він працює, підтримають українську економіку до завершення війни та прискорять програш росії на глобальному енергетичному фронті: «адже ренесанс ядерної енергетики та супутніх технологій може вплинути на споживання російських нафти й газу».

Коболєв на сайті ENEY зазначений як засновник і CEO, Джаянті — засновник і керуючий директор. Напрямами бізнесу компанії вказані малі модульні реактори (SMR), уловлювання вуглецю, відновлювана енергія, розвиток потужностей зберігання електроенергії.

Читайте також Експерти назвали проблеми для імпорту електроенергії в Україну

«Наші цілі полягають у тому, щоб замінити активи з високим рівнем викидів парникових газів екологічно чистими альтернативами, виробляти вуглецево-нейтральну електроенергію або паливо, вловлювати CO2 та інші викиди, а також створювати ємності для зберігання електроенергії для підвищення енергетичної стійкості. Ми зосередимося на енергетичній стійкості і відстоюватимемо американські технології», — пояснюється на сайті ENEY.

Нагадаємо, Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому Голові правління НАК «Нафтогаз України» Коболєву, який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.