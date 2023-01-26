Експерти назвали проблеми для імпорту електроенергії в Україну — Finance.ua
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Експерти назвали проблеми для імпорту електроенергії в Україну

Енергетика
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З початку року до підприємств, що імпортують електроенергію, не застосовуватимуться планові відключення. Проте спроба уряду стимулювати бізнес закуповувати електроенергію в ЄС суттєвих результатів, схоже, наразі не принесла.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Директор спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев наголошує на трьох проблемах для імпорту.
«Питання обмеження за максимальними обсягами — це перша проблема. Друга — ціна. У Європі електроенергія суттєво дорожча. І третя — відстань від міждержавних перетоків (точок входу е/е. — Ред.) до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію», — зазначив експерт.
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Щодо ціни, то вона в Європі дещо знизилася через теплу погоду. Якщо раніше вона була дорожчою, ніж в Україні, у 2-3 рази, то зараз приблизно у півтора рази.
А от із транспортуванням електроенергії вглиб країни справді є складнощі. Розподільні мережі пошкоджені, в кожній області по-різному. Імпортна е/е потрапляє в загальну систему, і її неможливо направити певному споживачеві, минаючи «загальний котел». А тому поки що є можливість спрямовувати невеликі обсяги імпорту лише підприємствам, розташованим у західній частині України, зазначив Рябцев.
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За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, деякі компанії справді почали імпортувати електроенергію у невеликому обсязі, але механізм адміністрування процесу складний та потребує доопрацювання.
За даними на сайті «Укренерго», поки імпорт йде лише зі Словаччини, але він часто менший за пропускну спроможність у 300-350 МВт/год.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що низка підприємств скористалася запропонованим механізмом.
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«У деяких випадках імпорт електричної енергії зі Словаччини сягав уже 300 МВт. Тут комерційна стратегія полягає в тому, що імпортом вигідно займатися в окремий годинник, коли різниця між ціною імпорту та внутрішнього ринку скорочується до мінімуму», — зазначив він.
Нагадаємо, на початку січня Кабінет Міністрів схвалив постанову, згідно з якою обленерго не повинні застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення до споживачів, яким постачають електроенергію, що імпортується.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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