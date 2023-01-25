ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄС — Finance.ua

ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄС Сьогодні 16:12 — Енергетика

Енергохолдинг ДТЕК у січні розпочав імпорт електроенергії з країн Європи, що дозволить несуттєво зменшити дефіцит електрики в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії, проте в компанії не уточнили, який саме обсяг електроенергії був імпортований.

«ДТЕК розпочав імпортувати електроенергію з Європи для поліпшення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення і економіку України», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

У 2023 році почався імпорт електроенергії в Україну з Європи, поки в невеликих обсягах, проте Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

У січні Кабінет міністрів пообіцяв промисловим споживачам, що буде налагоджено імпорт електроенергії з ЄС.

23 січня 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив про те, що імпорт електроенергії в Україну здійснюють промислові підприємства в обсязі 200-300 мегават на годину при загальному споживанні в країні 12 тис. мегават. Тобто імпорт забезпечує близько 2% споживання в країні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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