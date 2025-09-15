0 800 307 555
США вважають, що ЄС може відмовитись від російського газу протягом року

Енергетика
18
У США вважають, що Євросоюз протягом 6−12 місяців може відмовитись від російського газу, замінивши його американським СПГ.
Про це у коментарі агентству Reuters повідомив міністр енергетики США Кріс Райт.
Американський міністр виступав у Брюсселі, де напередодні зустрівся з комісаром ЄС з енергетики Деном Йоргенсеном, аби обговорити припинення купівлі Європою російських енергоносіїв.
На цей час ЄС веде перемовини про юридичні пропозиції з поступової відмови від російських нафти і газу з 2028 року, а заборона на короткострокові контракти набере чинності з наступного року.
«Я думаю, це можна було б легко зробити упродовж 12 місяців, можливо, навіть протягом шести місяців», — сказав Райт.
Він додав, що не знає, чи це відбудеться, але він обговорював такий розвиток подій з Йоргенсеном.
США посилюють тиск на Європу, вимагаючи припинити купівлю російських енергоносіїв, аби покласти край війні в Україні. Доходи від продажу палива є найприбутковішим експортним товаром рф, який допомагає фінансувати війну.
Йоргенсен напередодні заявив, що неприйнятно, аби ЄС продовжував імпорт російських енергоносіїв, але відмова від них до 2028 року дозволить запобігти скачку цін чи дефіциту постачань на цей час.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила цього тижня, що блок розглядає можливість швидшої поступової відмови від російського викопного палива в межах нових санкцій проти москви, не уточнюючи, як Брюссель це зробить.
Нові санкції вимагають одноголосного схвалення всіх 27 членів ЄС. Угорщина та Словаччина досі виступали проти санкцій щодо російського газу, саме тому ЄС запропонував поступову відмову від 2028 року, у законі, який може бути схвалений більшістю країн ЄС.
«Чим швидше ми поступово відмовимося від газу, тим швидше ви тиснете на росію», — сказав Райт.
За даними ЄС, очікується, що Європа закупить близько 13% свого газу у росії цього року, порівняно з приблизно 45% до повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
