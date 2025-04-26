До 2026 року видобуток газу в США зросте, а ціни підвищаться — Finance.ua
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До 2026 року видобуток газу в США зросте, а ціни підвищаться

Світ
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До 2026 року видобуток газу в США зросте, а ціни підвищаться
До 2026 року видобуток газу в США зросте, а ціни підвищаться
У січні та лютому 2025 року були збільшені обсяги відбору газу зі сховищ у США, де очікують збільшення видобутку природного газу.
Такі дані опублікувало Управління енергетичної інформації (EIA), повідомляє профільне видання Еnkorr.
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За І квартал було витрачено 1 600 млрд кубічних футів природного газу. Це на 21% перевищує середній п’ятирічний показник за той самий період.
Уже до кінця березня показник становив 1 800 млрд кубічних футів. Це на 4% менше від п’ятирічних даних.

Прогноз

Високі ціни на газ можуть призвести до збільшення його видобутку.
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У ІІ кварталі видобуток становитиме 105 млрд кубічних футів на добу, що майже на 3 млрд кубічних футів більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
У сезон накачування газу обсяг перевищував середній п’ятирічний показник. У середині літа очікується уповільнення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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