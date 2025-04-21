Україна завершила сезон відбору газу на історичному мінімумі — Finance.ua

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Україна завершила сезон відбору газу на історичному мінімумі

Енергетика
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Україна завершила сезон відбору газу на історичному мінімумі
Україна завершила сезон відбору газу на історичному мінімумі
Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування.
Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe.
Згідно з опублікованими даними, сезон відбору цього разу тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 87,037 TВт-г (8,315 млрд куб. м), та завершився 16 квітня на рівні 7,062 TВт-г (0,675 млрд куб. м) — найнижчому за всю історію роботи.
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В останні два дні газосховища поповнилися приблизно 6,5 млн куб. м, свідчать дані GIE, які не враховують приблизно 4,6 млрд куб. м активного газу, що виконує функції буферного та відбір якого може зашкодити експлуатації газових сховищ.
GIE вказує, що цього року Україна вийшла із опалювального сезону з запасами на рівні 2,22% від максимального обсягу ПСГ, тоді як торік сезон відбору завершився 30 березня із запасами 11,12 TВт-г (3,388 млрд куб. м), або 11,12% від обсягу ПСГ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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