У Євросоюзі заговорили про відмову від російського газу вже з 2026 року — Finance.ua

У Євросоюзі заговорили про відмову від російського газу вже з 2026 року Сьогодні 09:14 — Енергетика

У Євросоюзі заговорили про відмову від російського газу вже з 2026 року

Євросоюз повинен розглянути можливість припинення імпорту російського газу у 2026 році, тобто на рік раніше, ніж планувалося.

Про це заявив в інтерв’ю виданню Politico депутат Європарламенту Вілле Нійністьо, який очолює роботу над законопроєктом про відмову від російського газу.

«Ми були б зацікавлені в тому, щоб розглянути» крайній термін — 2026 рік… З юридичної точки зору, ми перевіримо… чи є ці графіки достатньо жорсткими, чи можна їх прискорити", — зазначив депутат.

Видання нагадує, що Європейська комісія запропонувала припинити імпорт російського газу з 2027 року. У разі підтримки цієї пропозиції енергетичні компанії ЄС мають розірвати газові контракти з рф до кінця 2027 року.

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Єврокомісія також просить столиці ЄС представити плани, що детально описують, як вони будуть відмовлятися від московських енергоносіїв.

Але євродепутат вважає, що цих заходів недостатньо. На його думку, потрібно законодавчо закріпити відмову ЄС від російської нафти до кінця 2027 року (тоді як раніше єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявляв лише про намір блоку припинити імпорт російської нафти до цього терміну).

На тлі постійних побоювань, що законопроєкт може викликати лавину судових позовів з боку російських енергетичних компаній, Нійністьо також сказав, що вивчить його правову основу, «щоб переконатися, що він не матиме надмірних правових наслідків для європейських компаній».

Він закликав депутатів Європарламенту відкласти національні інтереси і прийняти законопроєкт: «Ми повинні мати на увазі більш широкі європейські інтереси».

Нагадаємо, 18 червня Єврокомісія представила план відмови від російського газу. Він передбачає заборону імпорту російського «блакитного палива» до країн-членів блоку вже з 1 січня 2026 року, а остаточну відмову від російського газу — до кінця 2027-го.

Заборона імпорту російського газу до ЄС обговорюється вже тривалий час. Традиційно проти такого кроку виступають Угорщина та Словаччина, однак європейські чиновники вже мають рецепт обходу потенційного вето.

УНІАН За матеріалами:

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