АЕС забезпечують 55% загального споживання електрики у країні - Енергоатом — Finance.ua
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АЕС забезпечують 55% загального споживання електрики у країні - Енергоатом

Енергетика
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Близько 55% від загального споживання електроенергії забезпечують вісім блоків АЕС, які працюють на підконтрольній державі території.
Про це повідомляє пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».
«24 січня 2022 року, 8 блоків українських АЕС на підконтрольній державі території функціонують на максимальній номінальній потужності та забезпечують близько 55% від загального споживання електроенергії в країні. Найбільші обсяги електроенергії генерує Південноукраїнська АЕС», — ідеться у повідомленні.
Водночас один із блоків Енергоатома досі перебуває у плановому ремонті, який проводиться раз на чотири роки для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.
Зазначається, що тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби. Всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, загарбники блокують їх увімкнення.
Як повідомлялося, на початку лютого один з енергоблоків ДП «НАЕК «Енергоатом» буде запущений після ремонту.
За матеріалами:
Укрінформ
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