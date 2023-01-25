АЕС забезпечують 55% загального споживання електрики у країні - Енергоатом — Finance.ua

АЕС забезпечують 55% загального споживання електрики у країні - Енергоатом Сьогодні 07:26 — Енергетика

Близько 55% від загального споживання електроенергії забезпечують вісім блоків АЕС, які працюють на підконтрольній державі території.

«24 січня 2022 року, 8 блоків українських АЕС на підконтрольній державі території функціонують на максимальній номінальній потужності та забезпечують близько 55% від загального споживання електроенергії в країні. Найбільші обсяги електроенергії генерує Південноукраїнська АЕС», — ідеться у повідомленні.

Водночас один із блоків Енергоатома досі перебуває у плановому ремонті, який проводиться раз на чотири роки для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначається, що тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби. Всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, загарбники блокують їх увімкнення.

Як повідомлялося, на початку лютого один з енергоблоків ДП «НАЕК «Енергоатом» буде запущений після ремонту.

Укрінформ За матеріалами:

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