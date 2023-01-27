Чому з постійними відключеннями світла рахунки не зменшуються: відповідь Yasno — Finance.ua

Чому з постійними відключеннями світла рахунки не зменшуються: відповідь Yasno Сьогодні 17:01 — Енергетика

Чому з постійними відключеннями світла рахунки не зменшуються: відповідь Yasno

Через постійні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури українцями продовжують відключати світло, але рахунки за електроенергію суттєво не змінилися. Усього є два фактори, що впливають на суму у вашому рахунку.

Про це сказано в повідомленні Yasno.

Які фактори впливають на суму в платіжці

1. Регулярність передачі показань.

У компанії зазначають, що справний лічильник не може намотати кВт∙години за відсутності електроенергії. Тому:

якщо ви регулярно передавали показання, оператор системи розподілу може розрахувати різницю між вашими попередніми та поточними даними. Отримана сума — це ваш фактичний обсяг споживання;

якщо ви не передавали показання, обсяг електроенергії визначають за середньодобовим споживанням. Такий розрахунок базується на показаннях, які були зафіксовані у минулі періоди. Його сума може не відповідати очікуванням, навіть якщо через відключення електроенергії користування технікою та освітленням загалом за місяць знизилося.

2. Активне використання електроенергії після відновлення постачання (або «відкладене споживання»).

«Це нормально. Але після повернення світла не можна ставити працювати кілька потужних електроприладів (наприклад, бойлер, обігрівач, пральна машина) одночасно. Бо відбудеться різкий стрибок споживання», — кажуть енергетики.

З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого — таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, що був зекономлений під час відключення.

«Отак у рахунку й виходить, що було використано стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися», — підсумували у Yasno.

Довідка Finance.ua:

заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначав, що споживачам приходять чималі суми до оплати в платіжках через різні обставини. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі;

виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповідав, що в пікові години дефіцит електроенергії в Україні становить до 5 ГВт, вночі — до 3 ГВт. Способами, які дадуть змогу зменшити цей дефіцит, є відновлення генерації та мереж, імпорт електроенергії та звільнення з окупації генерувальних підприємств;



за даними Держстату, в Україні подорожчала комуналка. У грудні-2022 (порівняно з груднем-2021) її вартість збільшилася на 6%. Найбільше подорожчало утримання та ремонт житла — на 24,6%.

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