Економісти США запропонували 5 ідей для зменшення нерівності доходів Сьогодні 21:19

Як зменшити нерівність доходів, Фото: magnific

Нерівність доходів у США зростає вже кілька десятиліть. Якщо у 1976 році домогосподарства з доходами у верхніх 10% заробляли у 8,7 раза більше за домогосподарства з нижніх 10%, то у 2024 році цей розрив сягнув 12,6 раза. П’ять економістів із різними політичними поглядами запропонували свої рецепти зменшення нерівності.

Про це пише The Wall Street Journal.

Оподаткувати мільярдерів

Професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Емануель Саес вважає, що головним драйвером нерівності стало стрімке збагачення надзаможних американців.

За його словами, реальні статки 400 найбагатших громадян США з 1982 року зросли у 15 разів, тоді як середні доходи американських сімей менш ніж подвоїлися.

Саез стверджує, що мільярдери сплачують відносно низькі податки завдяки можливості накопичувати прибутки в компаніях та користуватися пільговими ставками.

На його думку, податок на великі статки дозволив би не лише збільшити внесок найбагатших до бюджету, а й профінансувати програми підтримки громадян із низькими та середніми доходами.

Не заважати ринку

Старший науковий співробітник Інститут Гувера Джон Г. Кокрейн виступає проти посилення податкового тиску на багатих.

Він наголошує, що статки мільярдерів є наслідком створення інноваційних компаній, які забезпечують суспільство новими товарами та послугами.

На його думку, справжня проблема полягає не в багатстві окремих людей, а в обмежених можливостях для соціального підйому.

Серед бар’єрів він називає неефективну систему освіти, регуляторні обмеження, ліцензування професій та соціальні програми, які можуть демотивувати до праці.

«Для створення можливостей варто почати з того, щоб не заважати», — зазначає Кокрейн.

Розширювати можливості для соціального підйому

Професор Гарвардського університету Радж Четті пропонує зосередитися не на перерозподілі доходів, а на створенні рівних можливостей.

Він посилається на дослідження, які показують, що переїзд малозабезпечених сімей до благополучніших районів, інвестиції в школи та якісні програми професійної підготовки підвищують майбутні доходи дітей і дорослих.

Особливо ефективними він вважає ініціативи, що поєднують фінансову підтримку з доступом до наставників, професійних мереж і соціальних зв’язків.

Посилити боротьбу з монополіями

Колишня радниця президента США Джо Байдена та наукова співробітниця Гарвардської школи імені Кеннеді, Хізер Буші, вважає, що нерівність доходів із часом перетворюється на нерівність багатства та стримує економічне зростання.

Читайте також Де зростає кількість мільярдерів: нові тренди світового багатства

Серед її пропозицій — активніша боротьба з монополіями, посилення контролю за ухиленням від сплати податків, підтримка профспілок та інвестиції в освіту, охорону здоров’я і розвиток регіонів, які втратили робочі місця через глобалізацію.

Окремо вона наголошує на важливості переходу до чистої енергетики, адже наслідки зміни клімату найбільше б’ють по малозабезпечених громадах.

Готувати працівників до епохи ШІ

Професор Колумбійського університету Гленн Хаббард вважає, що новий виток нерівності може спричинити саме штучний інтелект. За його словами, технологічні зміни традиційно винагороджують тих, хто швидше адаптується до нових умов.

Щоб уникнути поглиблення розриву, він пропонує створювати прикладні дослідницькі центри по всій країні, допомагати регіонам впроваджувати нові технології та розвивати систему безперервного навчання.

Також Габбард виступає за посилення програм підтримки зайнятості, які стимулювали б людей виходити на ринок праці.

Попри суттєві розбіжності в підходах, усі п’ятеро економістів погоджуються в одному: ключовим завданням для США залишається збереження країни як простору можливостей, де походження людини не визначає її майбутнє.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.