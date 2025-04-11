Економіст пояснив, до чого веде політика Трампа — Finance.ua

Економіст пояснив, до чого веде політика Трампа
Політика президента США Дональда Трампа щодо введення мит для низки країн є хаотичною та потенційно веде до світової економічної кризи.
Таку думку висловив економіст Олексій Геращенко під час панельної дискусії в Медіацентрі «Україна».
«Ця політика абсолютно хаотична, вона потенційно веде до світової економічної кризи. Мій прогноз, що вже за кілька тижнів будемо бачити досить тривожні значення економічних індикаторів (що відбувається з ВВП, обсягами виробництва тощо). Власне, ці гойдалки, які на сьогодні відбуваються на ринку цінних паперів, будуть продовжуватися ще певний час», — зазначив він.
Також, за словами фахівця, певну логіку в діях Трампа можна знайти, і вона була описана в консервативній програмі президента Project 2025.
«В цьому документі сказано і про проблему торговельного дефіциту… Там сказано і про скорочення військового контингенту в Європі, і про розвиток енергетики для майбутнього економіки США. Там сказано і про те, що єдиним стратегічним конкурентом є Китай, який на сьогодні є найбільшим експортером світу. Відповідно, якщо ламається механізм вільної торгівлі, то Китай може суттєво постраждати», — сказав економіст.
Геращенко наголосив, що при цьому також суттєво може постраждати Євросоюз, навіть за умови призупинення мит для всіх країн, окрім Китаю.
«Можна подивитися трохи далі: якщо американський ринок закриється для Китаю, куди він буде це продавати? Скоріше за все, китайські підприємці будуть іти з низькими цінами на європейський ринок», — сказав експерт.
За словами Геращенка, це буде викликом для європейського ринку, і з великою ймовірністю європейські виробники будуть іти до урядів з проханням захистити ринок.
«Фактично торговельна війна може бути оголошена в одному місці, а вона може прийти зовсім в інше місце», — зазначив економіст.
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