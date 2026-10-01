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Дизель дорожчає: проїзд у маршрутках Львівщини зросте на 15−20%

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Маршрутка
Маршрутка
Перевізники Львівщини заявили про підвищення тарифів на приміські та міжміські маршрути на 15−20%. Причиною називають зростання вартості дизельного пального.
Про це повідомляє ЛОО ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників».

Маршрутки Львівщини подорожчають

За даними асоціації, у вересні середня вартість дизельного пального становить 98,40−99,90 грн за літр. У жовтні ціна може зрости до 100−105 грн і більше.
Перевізники зазначають, що пальне є однією з основних складових собівартості пасажирських перевезень. Через його подорожчання вони планують скоригувати тарифи на 15−20%, щоб компенсувати зростання витрат.
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Наприклад, якщо міжміська поїздка раніше коштувала 100 грн, після перегляду тарифів її вартість може становити 115−120 грн.
Востаннє тарифи на проїзд у приміських маршрутках Львівщини підвищували навесні 2026 року. Тоді мінімальна вартість поїздки зросла з 35 до 45 грн.

Проїзд у Києві подорожчав

Як ми повідомляли раніше, з 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.
Крім того, у Києві з’явилися місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3−23,6 гривні.
Також з 1 серпня запровадили єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.
Водночас у Київраді вимагають перевірити, скільки насправді коштує перевезення пасажира.
За матеріалами:
Діло
ЛьвівДизельПальне
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