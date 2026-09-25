Проїзд у Києві по 30 грн: у Київраді вимагають перевірити, скільки насправді коштує перевезення пасажира

Разовий проїзд у комунальному транспорті Києва з 15 липня 2026 року коштує 30 грн. Водночас питання фінансування та якості роботи громадського транспорту залишаються предметом обговорення.

Про необхідність прозорого розрахунку вартості перевезень очільник комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Київради Андрій Вітренко, передає Судово-юридична газета.

Віднедавна під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метро продовжує повноцінно працювати. На червоній гілці рух у цей період обмежений, оскільки значна частина маршруту проходить відкритою ділянкою.

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Питання до якості послуг

Депутат зазначив, що після підвищення вартості проїзду до 30 грн, на його думку, кияни не побачили відповідного покращення якості послуг.

«Проїзд уже коштує 30 гривень, а інтервали між потягами залишаються відчутними — 7−8 хвилин, у години пік 3−5. Та сама проблема з автобусами й тролейбусами», — сказав Вітренко.

Він також зазначив, що під час обговорення підвищення тарифу наголошував на необхідності спочатку змінити якість послуги, а вже потім підвищувати її вартість.

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«Бо за 30 гривень транспорт кращим не став. Кияни фактично платять за транспорт двічі: спочатку податками, з яких фінансуються комунальні підприємства, а потім ще раз, оплачуючи проїзд», — констатував депутат.

Водночас міська влада пояснювала встановлення тарифу в 30 грн необхідністю врахувати фактичні витрати транспортних підприємств, зокрема витрати на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та оплату праці. За розрахунками підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становив 64,60 грн для метро та 44,14 грн для наземного транспорту.

Яку інформацію пропонують перевірити

За словами Вітренка, місто має провести прозорий розрахунок реальної вартості перевезення одного пасажира. Йдеться, зокрема, про врахування доходів від реклами, оренди та інших активів, а також бюджетного фінансування КП «Київський метрополітен» і КП «Київпастранс».

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«Треба чесно порахувати реальну вартість перевезення одного пасажира. Подивитися на доходи від реклами, оренди, інших активів, бюджетне фінансування „Київського метрополітену“ та „Київпастрансу“. Саме цим зараз займаємося в межах тимчасової контрольної комісії», — повідомив Вітренко.

Питання можуть порушити під час коригування бюджету

Депутат також заявив, що це питання набуває актуальності напередодні чергового коригування міського бюджету.

«Незабаром місто знову коригуватиме бюджет. І ми знову ставитимемо питання: якщо тариф у 30 грн справді економічно обґрунтований, то чому транспортні підприємства й надалі потребують значних додаткових коштів із бюджету?» — розповів Андрій Вітренко.

За його словами, кошти міського бюджету необхідні не лише для функціонування транспорту, а й для інших потреб столиці, зокрема оборони та захисту стратегічної інфраструктури.