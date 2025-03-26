Dragon Capital планує інвестувати $100 млн в Україну у 2025 році — Finance.ua

Dragon Capital планує інвестувати $100 млн в Україну у 2025 році
Інвестиційна компанія Dragon Capital (Київ), яка з 2015 по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій ще кількох сотень мільйонів, планує інвестувати $100 млн у 2025 році завдяки покращенню макроекономічної прогнозованості та зростання економіки.
Про це передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».
«В середині минулого року ми почали розглядати нові інвестиції. Цьогоріч ми плануємо зробити близько $100 млн нових інвестицій», — сказав власник та CEO Томаш Фіала на організованій аналітичним центром «We Build Ukraine» в Києві у вівторок конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».
Читайте також
Бізнесмен додав, що в основному це буде профінансовано за рахунок власних грошей і акціонерного капіталу співінвесторів, тоді як менша частина, «може, десь до четвертої частини», будуть запозичені в борг.
Він уточнив, що з $700 млн інвестицій у 2015−2021 рр. частка боргового фінансування складала близько третини — до $250 млн, з яких 80% вже погашено, але була ще й значна частина приватних західних інвесторів — європейських або американських.
«Ми дійсно вважаємо, що 2025 рік — це перший рік під час війни, коли у нас набагато краща макроекономічна прогнозованість. Ми (Україна. — Ред.) повністю отримали комітменти на фінансування нашого бюджетного дефіциту на весь 2025-й рік і майже на весь 2026-й рік», — пояснив Фіала готовність відновлювати інвестиції.
Читайте також
Він нагадав, що наразі із урахуванням фінансування України на $50 млрд за інструментом ERA за рахунок заморожених російських активів загальне підтверджене фінансування країни складає $56 млрд проти потреби у фінансуванні дефіциту бюджету-2025 $40 млрд
«Це якщо перемир’я не буде, але якщо це станеться, то потрібно майже на $10 мільярдів менше грошей», — вважає власник Dragon Capital.
Він додав, що з урахуванням такої ситуації у 2025 році вже можна прогнозувати достатньо стабільний курс та зростання економіки: за умов продовження війни — на 3%, а за умов її завершення — на 5−7%.
«Не тільки ми звертаємо увагу на перемовини про перемир’я. Ви можете подивитись на такий „барометр“ — це ціни українських єврооблігацій, які торгуються в Лондоні. Це десятки закордонних інвесторів, які оцінюють ризики України. Ціни на ці облігації зростали останні 2 роки, але цей ріст пришвидшився десь з жовтня минулого року», — вказав Фіала.
За його словами, нові інвестори оцінюють український ризик через суверенні євробонди, орієнтуючись на дохідність на рівні 13−14% річних — саме під такі відсотки вони готові купувати борг українського уряду.
Фіала додав, що корпоративні облігації надійних українських компаній на кшталт МХП та «Кернел» інвестори готові купувати із дохідністю близько 10%, а іноді навіть 9%.
Поділитися новиною