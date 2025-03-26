Dragon Capital планує інвестувати $100 млн в Україну у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dragon Capital планує інвестувати $100 млн в Україну у 2025 році

Фондовий ринок
86
Dragon Capital планує інвестувати $100 млн в Україну у 2025 році
Dragon Capital планує інвестувати $100 млн в Україну у 2025 році
Інвестиційна компанія Dragon Capital (Київ), яка з 2015 по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій ще кількох сотень мільйонів, планує інвестувати $100 млн у 2025 році завдяки покращенню макроекономічної прогнозованості та зростання економіки.
Про це передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».
«В середині минулого року ми почали розглядати нові інвестиції. Цьогоріч ми плануємо зробити близько $100 млн нових інвестицій», — сказав власник та CEO Томаш Фіала на організованій аналітичним центром «We Build Ukraine» в Києві у вівторок конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».
Читайте також
Бізнесмен додав, що в основному це буде профінансовано за рахунок власних грошей і акціонерного капіталу співінвесторів, тоді як менша частина, «може, десь до четвертої частини», будуть запозичені в борг.
Він уточнив, що з $700 млн інвестицій у 2015−2021 рр. частка боргового фінансування складала близько третини — до $250 млн, з яких 80% вже погашено, але була ще й значна частина приватних західних інвесторів — європейських або американських.
«Ми дійсно вважаємо, що 2025 рік — це перший рік під час війни, коли у нас набагато краща макроекономічна прогнозованість. Ми (Україна. — Ред.) повністю отримали комітменти на фінансування нашого бюджетного дефіциту на весь 2025-й рік і майже на весь 2026-й рік», — пояснив Фіала готовність відновлювати інвестиції.
Читайте також
Він нагадав, що наразі із урахуванням фінансування України на $50 млрд за інструментом ERA за рахунок заморожених російських активів загальне підтверджене фінансування країни складає $56 млрд проти потреби у фінансуванні дефіциту бюджету-2025 $40 млрд
«Це якщо перемир’я не буде, але якщо це станеться, то потрібно майже на $10 мільярдів менше грошей», — вважає власник Dragon Capital.
Читайте також
Він додав, що з урахуванням такої ситуації у 2025 році вже можна прогнозувати достатньо стабільний курс та зростання економіки: за умов продовження війни — на 3%, а за умов її завершення — на 5−7%.
«Не тільки ми звертаємо увагу на перемовини про перемир’я. Ви можете подивитись на такий „барометр“ — це ціни українських єврооблігацій, які торгуються в Лондоні. Це десятки закордонних інвесторів, які оцінюють ризики України. Ціни на ці облігації зростали останні 2 роки, але цей ріст пришвидшився десь з жовтня минулого року», — вказав Фіала.
За його словами, нові інвестори оцінюють український ризик через суверенні євробонди, орієнтуючись на дохідність на рівні 13−14% річних — саме під такі відсотки вони готові купувати борг українського уряду.
Читайте також
Фіала додав, що корпоративні облігації надійних українських компаній на кшталт МХП та «Кернел» інвестори готові купувати із дохідністю близько 10%, а іноді навіть 9%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems