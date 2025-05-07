ДПС видала в 1 кв 2025 понад 401,3 тис. безкоштовних електронних ключів (що для цього потрібно) — Finance.ua

ДПС видала в 1 кв 2025 понад 401,3 тис. безкоштовних електронних ключів (що для цього потрібно) Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

ДПС видала в 1 кв 2025 понад 401,3 тис. безкоштовних електронних ключів (що для цього потрібно)

Протягом січня — квітня 2025 року понад 141 тис. платників податків скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України. Їм видано понад 401,3 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Читайте також ДПС запрошує бізнес долучатися до тестування SAF-T UA

Майже 58% користувачів — це фізичні особи. Понад 81,4 тис. громадян отримали 165,8 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Майже 59,6 тис. юридичних осіб отримали 235,5 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.

Зекономити час та самостійно оновити сертифікат всього за 2−3 хвилини можна за допомогою Електронного сервісу повторного формування сертифікатів за електронним запитом. За 4 місяці цією послугою скористалися 58,4 тис. платників.

Читайте також ДПСУ попереджає про обмеження виїзду через пункт пропуску «Шегині»

Для них сформовано майже 201,4 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, з яких 26,3 тис. — печатки для програмних РРО.

Загалом з моменту запуску сервісу ДПС видано 14,9 мільйона сертифікатів.

Для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг потрібно:

1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».

2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).

3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».

Читайте також Кабмін схвалив законопроєкт про передачу ДПС інформації щодо банківських рахунків громадян (законопроєкт)

4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).

Зверніть увагу! У пункті реєстрації не надають послуги копіювання, друку чи заповнення документів, а також не здійснюють продаж і не видають носії для ключів.

Оновити сертифікат можна самостійно через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

— чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку їх чинності залишилося декілька днів);

— незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

— особистий ключ, доступний лише користувачу, та не є скомпрометованим.

Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.

Також можна отримати кваліфіковані сертифікати за міжнародними алгоритмами RSA та ECDSA, що спрощує процеси міжнародних транзакцій та співпраці з партнерами з Європейського Союзу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.